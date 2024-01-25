Вместительность без компромиссов: новые компьютерные рюкзаки и сумка от Acer

Новые аксессуары помимо ноутбука способны вместить все необходимое для работы или учебы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной периферии, представила в России четыре новых аксессуара для комфортной транспортировки ноутбука. Три рюкзака и сумка выделяются эргономичным дизайном. Все модели рассчитаны на ноутбук диагональю до 15,6 дюймов. У рюкзаков предусмотрено дополнительное отделение для планшета.

Рюкзак для игрового ноутбука Acer Nitro OBG313

Рюкзак линейки Nitro оснащен четырьмя внешними карманами и 11 внутренними, благодаря чему аксессуар вмещает не только игровой лэптоп, но и всю сопутствующую периферию, а также множество других вещей. Различные документы, зарядки и канцелярию можно компактно разложить по четырем отделениям.

Дизайн находится на стыке двух стилей: офисные мотивы разбавлены неформальным расположением внешних карманов и энергичными красными стрелками. Застегивается рюкзак на молнию, а для переноски предусмотрена удобная ручка. В качестве материала используется стопроцентный полиэстер. Из-за своей вместительности рюкзак обладает более внушительными габаритами по сравнению с другими аксессуарами. Внешний размер составляет 290 х 165 х 470 мм, вес — 886 г.

Рюкзаки для ноутбука Acer OBG315 и OBG316

Более скромные, но все еще объемные рюкзаки OBG315 и OBG316 разбиты на три отделения, в которых легко размещаются ноутбук, планшет, провода, мышки и распечатки. Мелкие вещи вроде карточек, ручек и ключей можно разложить по карманам — у OBG315 есть четыре внутренних и один внешний. У модели OBG316 карманов значительно больше — восемь внутренних и три внешних. Все отделения застегиваются на молнию.

Если у OBG315 дизайн скорее классический, то OBG316 явно выделяется за счет одного из отделений, которое открывается наподобие конверта вверх. Обе модели достаточно компактные, несмотря на большое количество карманов. Габариты OBG315 составляют 305 х 125 х 445 мм, вес — 545 г. У OBG316 размер достигает 290 х 175 х 445 мм, вес чуть побольше — 727 г. Мягкая ручка пригодится, когда рюкзак необходимо держать в руках — например, в метро. Верх выполнен из полиэстера и полиуретана.

Сумка для ноутбука Acer OBG317

Сумка подойдет для тех, кто предпочитает брать с собой минимум вещей. Несмотря на компактные размеры — 405 х 65 х 305 мм — модель достаточно вместительная. В ней предусмотрено три отделения, а также три внутренних кармана для разных мелочей. Съемный ремень можно регулировать, он не давит на плечо даже при длительном ношении. Сама сумка весит всего 402 г. В минималистичный дизайн оригинально вписан внешний карман с кривой линией молнии. Модель также выполнена из стопроцентного полиэстера.

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Аксессуары от Acer предлагают не только удобные варианты переноски ноутбука, но и решения для разных ритмов жизни. Работа или учеба, деловые поездки и вылазки в город — под любой сценарий можно подобрать рюкзак или сумку с оптимальными габаритами и нужным количеством отделений.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Группа компаний Merlion — это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion — Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8 тыс. компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.