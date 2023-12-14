В поселок лесорубов с рыбацким названием Кукан пришел высокоскоростной 4G интернет «Мегафона»

Жители удаленного хабаровского поселка Кукан теперь могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. «Мегафон» построил базовую станцию и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную связь четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Поселок расположен на западе района, на правом берегу реки Урми, близ впадения в нее одноименной реки Кукан. Каждую весну река заливает всю местность на расстоянии 100—300 метров от берега, за счет этого местность в округе болотистая. Кукан славится отличной рыбой и зверьем, а местные жители занимаются сельским хозяйством.

Ранее жителям Кукана не были доступны все возможности связи четвертого поколения. После запуска новой базовой станции абоненты оператора могут делиться фото и видео в соцсетях, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, обращаться за государственными и банковскими услугами, заниматься самообразованием, и при необходимости получать медицинскую помощь в режиме онлайн. Средняя скорость мобильного интернета в поселке составляет около 60 Мбит/с, что обеспечивает для пользователей комфортную работу в сети.

Но добраться в Кукан из других районов довольно проблематично. Рядом с Куканом находятся еще две деревни – Догордон, заселенное тунгусами с давних времен, и Наумовка в котором находился пчелосовхоз, до них проложены грунтовые дороги. Рейсовое автобусное сообщение прекращено из-за плохого состояния дорог. Добраться до поселка можно лишь на внедорожном транспорте по дороге длиной 80 километров от Биробиджана, в основном в зимнее время. Из-за транспортных проблем жители Кукана уже несколько лет выступают с инициативой присоединения поселка к Еврейской автономной области.

Но несмотря на удаленность и транспортную недоступность поселок живет и развивается, имеются детский сад, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, торговые предприятия. В советское время в Кукане действовал Кур-Урминский леспромхоз, местные рубили лес и сплавляли его по Урми, а связь поселков с цивилизацией осуществлялась по реке и по воздуху – в Кукане есть аэропорт, в котором сейчас базируется служба охраны лесов.

«В этом году при поддержке региональных властей мы запустили новые базовые станции в небольших и удаленных населенных пунктах региона, расширяя зону покрытия и увеличивая скорости мобильного интернета для сельчан. Современная связь 4G стала доступна в Улика-Национальном, Отрадном, Тахте, Гусевке и Тавлинке. Доступ к скоростному интернету облегчает коммуникацию с близкими, деловое общение и онлайн-сотрудничество», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.