Wildberries запустил продажи электроинструментов под собственной торговой маркой RAZZ

Онлайн-платформа Wildberries расширяет предложение техники и электроники в тех сегментах, где наблюдается наибольшая потребность в качественной продукции по доступным ценам.

В сентябре 2023 г. на Wildberries покупателям стали доступны сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы от собственного бренда RAZZ – всего 17 наименований. В ближайшие недели линейка этой продукции будет расширена: на онлайн-платформе будут представлены еще около 30 наименований шуруповертов, нивелиров, лобзиков и др. Продукция предназначена как для профессиональных работ, так и бытового использования. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новая линейка представлена в доступном ценовом сегменте. Например, строительный фен мощностью 1800 Вт можно приобрести за 1400 руб., эксцентриковая шлифовальная машина на 320 Вт обойдется в 2700 руб., а наиболее дорогостоящая покупка - торцовочная пила на 1450 Вт - в 7000 руб.

«Расширяем предложение продукции под нашей собственной торговой маркой, опираясь на обратную связь от покупателей и их потребности. Сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидерские позиции по темпам роста продаж на нашей онлайн-платформе, а техника и электроника от RAZZ получает высокие оценки от потребителей», — сказали представители Wildberries.

Ранее Wildberries предложил своим покупателям кондиционеры, сплит-системы и холодильники RAZZ. Также для покупателей из ряда российских регионов доступны варочные панели, а в ближайшие недели в продаже появятся посудомоечные машины и духовые шкафы под собственной торговой маркой онлайн-платформы.

В настоящее время доставка крупной бытовой техники осуществляется по Московскому региону, Санкт-Петербургу, Калужской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ростовской областях, а также Краснодарскому краю. Доставка и подъем на этаж бесплатны. География доставки постоянно расширяется.

Производство и сборка RAZZ по индивидуальным заказам Wildberries осуществляется на контрактных производствах, расположенных в России и КНР. Продукция является собственной разработкой компании, к созданию которой привлечены инженеры и специалисты профильного направления.