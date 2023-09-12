«М.Видео-Эльдорадо»: 55% владельцев iPhone заявили о готовности купить новинку, 60% отметили важность гарантии

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в преддверии презентации новинок Apple провела опрос* среди читателей бренд-медиа «М.клик» и узнала, как часто россияне меняют iPhone, будут ли покупать iPhone 15 и что ожидают от новинок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По результатам опроса 39% россиян признались, что ждут ежегодное мероприятие Apple и планируют купить iPhone 15, как только начнутся продажи в России. 28% точно не оформят покупку, 16% планируют приобрести позже, а 17% пока еще не приняли решение. При приобретении нового девайса 62% россиян считают принципиально важными гарантию и сервисное обслуживание, 22% опрошенных не задумывались об этом, 16% не придают значения таким опциям или затруднились ответить.

Среди опрошенных владельцев смартфонов Apple ежегодно свои девайсы обновляют более 15% россиян, около 13% подходят к смене смартфона практично и делают это, когда устройство ломается. Порядка 28% меняют девайс раз в два года, 25% — раз в три года, 19% — раз в четыре года и реже.

В новой серии iPhone 15 российские пользователи больше всего ожидают необычные решения в дизайне смартфонов, новые возможности камеры, большую производительность и расширение цветовой палитры. При покупке девайса 25% отметили готовность выбрать классический черный цвет смартфона, 10% — фиолетовый, 9,5% — белый, 9% — синий, 5,5% — розовый, 4% — зеленый, 3,5% — красный. 24% опрошенных ждет новый цвет, а для 8,5% это не имеет значения. Наименее востребованным цветом корпуса оказался желтый (1%). Смартфона с памятью на 256 ГБ достаточно практически половине респондентов (49%). 23% проголосовали за объем хранилища 128 ГБ, 17% — за 512 ГБ, 7% — за 1 ТБ, 4% — хотя память девайса более 1 ТБ.

«М.Видео-Эльдорадо» запустит предзаказ смартфонов iPhone 15 после официальной презентации. Покупатели смогут получить новинки с гарантией в числе первых в стране, а также повышенный кешбэк 20% в рамках программ лояльности. Оформить заказ можно будет рассрочку на 30 месяцев без первого взноса и дополнительных условий. При получении смартфона в магазине клиенты смогут также воспользоваться бесплатным и безопасным сервисом по переносу на новый девайс данных и мобильных приложений, включая банковские.

*В опросе на площадке «М.клик», проводившемся в сентябре 2023 г., приняло участие 1534 респондента в возрасте от 18 до 54 лет. «М.клик» – бренд-медиа группы «М.Видео-Эльдорадо», которое каждый месяц читает более 1,3 млн пользователей.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.