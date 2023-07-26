Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала мобильный интернет в «городе тигра»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в Уссурийске — втором по численности населения городе Приморья. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета «четвертого поколения» сразу в нескольких районах города выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети уже доступно в центральной части Уссурийска, на Сахпоселке, в районе ул.Агеева, ул.Ленинградской, ул.Волочаевской и ул.Пролетарской. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, пользоваться современными сервисами.

«Уссурийск — один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Также активно развивается туристический потенциал «города тигра» — этно-парк «Изумрудная долина», Уссурийский заповедник, лотосовые озера и исторические достопримечательности ежегодно привлекают многочисленных гостей со всего Дальнего Востока. Поэтому мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры
CNews Analytics

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT заработал на Android

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще