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МТС прокачала сеть в «Городе спутнике»

В микрорайоне «Город спутник» Пензы усилено покрытие 4G. После установки новой базовой станции по улице Алой скорость мобильного интернета в новых жилых кварталах выросла почти на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета заметно увеличилась в новостройках жилых комплексов «Семейный» и «Радужные дворы», расположенных вдоль улицы Алой. После проведенных работ жители микрорайона даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы.

Обновленная сеть охватывает не только жилые кварталы, но и расположенные здесь объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады. Так, усиление сети коснулось и района детской поликлиники и новой общеобразовательной школы «Города спутника», рассчитанной на почти 2,5 тыс. учащихся и обещающей стать самой большой школой в Приволжском Федеральном округе.

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«" Город спутник " – один из самых динамично развивающихся микрорайонов Пензы. Новые жилые комплексы привлекают молодые семьи - самых активных пользователей мобильного интернета. В "Спутнике" регулярно проходят крупные культурные мероприятия – фестивали, праздники, концерты, которые собирают жителей со всей Пензы. Усиление сети позволит жителям и гостям микрорайона всегда оставаться на связи, комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы», - сказал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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