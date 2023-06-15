МТС прокачала сеть в городе металлургов

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Медногорске. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в промышленном центре региона выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перераспределение частот (рефарминг) в Медногорске позволило расширить зону LTE-покрытия и повысить скорость мобильного интернета в жилых многоэтажных кварталах и районах частной застройки, популярных городских локациях и на магистралях города.

После перераспределения частот в сети 4G пользователи даже при максимальных нагрузках на сеть могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, видео, музыку и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы. Рост скорости мобильного интернета и увеличение зоны LTE-покрытия в Медногорске также расширяет абонентам доступ к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G, разговаривать по смартфону, не прерывая интернет-сессию.

«В Медногорске проживает около 25 тыс. жителей, но это один из важных промышленных центров Оренбуржья. Перераспределение частот позволило быстро усилить сети 4G на больших территориях, в том числе и на магистралях, соединяющих жилые районы и промышленную зону, где расположены градообразующие предприятия», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.