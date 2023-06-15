Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС прокачала сеть в городе металлургов

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Медногорске. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в промышленном центре региона выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перераспределение частот (рефарминг) в Медногорске позволило расширить зону LTE-покрытия и повысить скорость мобильного интернета в жилых многоэтажных кварталах и районах частной застройки, популярных городских локациях и на магистралях города.

После перераспределения частот в сети 4G пользователи даже при максимальных нагрузках на сеть могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, видео, музыку и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы. Рост скорости мобильного интернета и увеличение зоны LTE-покрытия в Медногорске также расширяет абонентам доступ к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G, разговаривать по смартфону, не прерывая интернет-сессию.

«В Медногорске проживает около 25 тыс. жителей, но это один из важных промышленных центров Оренбуржья. Перераспределение частот позволило быстро усилить сети 4G на больших территориях, в том числе и на магистралях, соединяющих жилые районы и промышленную зону, где расположены градообразующие предприятия», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса?
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще