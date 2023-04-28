Каждый второй россиянин попадал на «удочку» мошенников при совершении онлайн-покупок

Каждый второй россиянин хоть раз становился жертвой кибермошенников при совершении онлайн-покупок, при этом большинство из них знают о базовых правилах цифровой безопасности, показало исследование маркетплейса Ozon*. В результате махинаций злоумышленников каждый третий респондент терял более 5000 руб., а 3% опрошенных — свыше 50 тыс руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Легкий заработок в интернете, чрезмерно заниженные цены на товары и привлекательные предложения с непонятных адресов в почте — почти всегда за этим стоят мошенники. Зачастую злоумышленники в в онлайне используют те же приемы, что и в обычной жизни: играют на жадности, желании сэкономить и страхе. В целом, около 66% опрошенных россиян становились жертвой мошенников именно при совершении онлайн-покупок, причем 44% из них один раз, а 4% — более пяти раз.

Уловки мошенников могут выглядеть максимально правдоподобно, и порой даже продвинутым пользователям сложно сходу определить обман. 20% опрошенных признались, что попадали на «удочку» из-за невнимательности или наивности. В попытке получить «бесплатный» подарок теряли деньги 9% россиян, а в погоне за скидкой — 8%. В результате каждый третий терял более 5000 рублей, а 3% опрошенных — свыше 50 тыс. руб. Чаще всего россияне встречали кибермошенников в социальных сетях (35%), в онлайн-магазинах при совершении покупок (28,5%), на сервисах объявлений (19%) и в мессенджерах (13%).

Самой распространенной схемой обмана оказалась ситуация с исчезающим продавцом, когда пользователь переводил деньги за товар по незнакомой ссылке, а продавец вдруг переставал выходить на связь, — в эту ловушку мошенников попадал каждый третий россиянин. На втором месте — телефонное мошенничество, когда злоумышленник представляется сотрудником службы поддержки или безопасности и просит передать персональные данные. В результате такого обмана 21% опрошенных сообщали банковские данные или самостоятельно переводили деньги мошенникам.

Еще 17% получали фишинговые письма, ведущие на фальшивый сайт компании, на котором вводили личные и банковские данные. 10% опрошенных переходили по ссылкам в SMS от мошенников (смишинг).

«Мы в Ozon отслеживаем и анализируем проявления онлайн-мошенничества, и создаем новые меры безопасности, чтобы предотвратить их. Для защиты своих пользователей мы постоянно мониторим и блокируем фишинговые сайты, мимикрирующие под наш маркетплейс; скрываем реальные номера покупателей при доставке товаров. Мы также обучаем наших клиентов правилам цифровой безопасности - например, просим никому не передавать свои конфиденциальные данные, совершать оплату только в рамках маркетплейса и не переходить в сторонние мессенджеры», – сказала руководитель антифрод-проектов Ozon Анна Чернышева.

74% пользователей знают о правилах цифровой безопасности. Около 28% россиян не совершают покупки в социальных сетях, 25% — внимательно проверяют адрес онлайн-магазина перед вводом банковских данных, примерно столько же опрошенных используют отдельную карту для онлайн-покупок.

Помимо этого, пользователи создают уникальные пароли к разным сервисам (30%), не сообщают незнакомым банковские и паспортные данные (19%), используют двухфакторную аутентификацию и используют проверенные менеджеры паролей (16%).

*Опрос проведен среди 1560 жителей России в возрасте 18+ методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+