«Мегафон» запустил мобильный интернет в «жемчужине Жигулей»

«Мегафон» установил телеком-оборудование LTE в селе Ширяево — популярном туристическом месте на правом берегу Волги. Теперь жители и гости могут пользоваться интернетом на скорости до 50 Мбит/с вблизи уникальных достопримечательностей долины. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

К началу туристического сезона «Мегафон» запустил телеком-объект на территории села. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла до 20 Мбит/с, а максимальная — до 50 Мбит/с. Такие показатели позволяют туристам делиться фото- и видеовпечатлениями, вести прямые эфиры из красочных мест Жигулевских гор, а местным жителям — учиться, работать удаленно, пользоваться госуслугами или отправлять тяжелые файлы в семейных чатах в мессенджерах.

«С 17 апреля открылось движение судов из Самары в Ширяево и в обратном направлении. Это значит, что туристический поток кратно возрастет. Село активно благоустраивают, делают комфортнее для путешественников. «Мегафон» тоже не остается в стороне. Несмотря на сложный рельеф и расположение в окружении гор, мы смогли добиться покрытия стабильным голосовым и интернет-сигналом населенного пункта и прилегающей территории», — сказал директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

С мобильной инфраструктурой в долине стал доступен сервис VoLTE (Voice over LTE). Бесплатная услуга обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и выход в онлайн. Ее не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.

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