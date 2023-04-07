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«Dатару» и «Ред софт» помогут российскому бизнесу локализовать инфраструктуру

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и разработчик российской операционной системы «Ред софт» протестировали продукты на совместимость. Испытания показали, что «Ред ОС» корректно работает на серверах линейки «Датару БС». Компании смогут предложить заказчику готовые совместные решения, подходящие для построения независимой от глобальных вендоров ИТ-инфраструктуры.

В ходе тестирования специалисты «Dатару» и Ред софт убедились в стабильной работе операционной системы «Ред ОС» на серверах «Датару» БС2, БС4, БС6, БС8, БС10, БС12, БС14, БС16 и проверили, что оборудование и ОС взаимодействуют в связке без нареканий. Также были проверены вычислительные возможности и отказоустойчивость серверов «Dатару».

Инфраструктура, созданная на базе серверов «Датару БС» и «Ред ОС», подойдет для крупных коммерческих и государственных организаций, которые оперируют большими объемами данных и хотят выстроить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Серверы «Dатару» предназначены для работы с высоконагруженными СУБД и бизнес-приложениями, включая технологии In-memory, а также проектов, связанных с виртуализацией, консолидацией данных и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Продукты «Dатару» независимы от глобальных ИТ-вендоров, а техподдержка на всех линиях осуществляется на территории страны.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Мы активно развиваем свою партнерскую сеть и уделяем большое внимание совместимости Ред ОС с оборудованием от отечественных ИТ-поставщиков. Благодаря этому мы можем предложить заказчикам широкий пул надежных комплексных решений для построения ИТ-инфраструктуры», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Успешное тестирование серверов «Датару БС» еще раз подтвердило их универсальность и возможность применения в различных технологических стеках. Вскоре в линейке оборудования появятся еще более масштабируемые и высокопроизводительные решения, которые будут доступны российским заказчикам в связке с операционной системой «Ред ОС», — отметил Алексей Коваленя, технический директор «Dатару».

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