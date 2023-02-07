Перемены на рынке ВКС: российские разработчики заняли более 50%

За 2022 г. сервисы видеоконференцсвязи от российских разработчиков заняли больше 50% рынка, сместив иностранные. Доходы отечественных разработчиков ВКС выросли, и рост продолжится в дальнейшем. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Рынок ВКС в России значительно изменился в пользу отечественных разработчиков — на это повлияли пандемия, уход зарубежных компаний и импортозамещение. Согласно исследованию МТС, только мобильный трафик иностранных сервисов ВКС в России упал на 19%, напротив, трафик отечественных платформ вырос на 41%.

«Процесс перехода — волнообразный. И двигают рынок зачастую уход зарубежных разработчиков с рынка, развитие российских сервисов или настойчивые рекомендации контролирующих органов», — сказал руководитель сервиса видеоконференций «Контур.толк» Павел Скрипниченко.

Такая ситуация наблюдалась, например, в банковской сфере и высшем образовании. Банки начали активно закупать отечественное ПО, когда Центробанк России дал соответствующую рекомендацию. Высшее образование же вступило в активную стадию импортозамещения после ограничений от Zoom и рекомендаций от Минобрнауки России.

«Динамика объяснима. Крупным организациям нужно глубокое встраивание сервиса в свою инфраструктуру, где все элементы взаимосвязаны. При переходе на новую систему нужно не только настроить компьютеры, но и обучить персонал, достичь договоренностей с руководителями», — сказал Павел Скрипниченко.

Основная часть пользователей сервисов — B2B-сегмент, который покупает лицензии большими объемами и на долгий срок. Всего за год в крупном бизнесе отечественные решения заняли более 50% рынка. Еще в начале 2022 г/ их доля составляла около 30% – тогда российские пользователи оплачивали преимущественно иностранные разработки. В 2023 г. темпы перехода будут нестабильными, но этот процесс однозначно продолжится.

«Многие компании поняли, что изменения происходят резко. Это, вероятно, сподвигнет их приобрести лицензии российских сервисов про запас», — считает эксперт. Расти будут и доходы российских разработчиков, в особенности — за счет новых платных функций и модулей. Многие из отечественных ВКС-сервисов были созданы наскоро и поэтому только приступили или уже в процессе изучения запросов пользователей.

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«В среднем доходы российских сервисов за 2022 г. выросли в 1,5 раза. Однако прибыль распределялась между всеми разработчиками, в том числе новыми. Поэтому сказать, что кто-то один заработал в полтора раза больше, нельзя. В этом году игроки рынка пойдут не только в разработку ПО, но и в «железо» — серверы, камеры, спикерфоны, конференц-системы», — констатирует Скрипниченко.

При этом ВКС однозначно будет развиваться. «Онлайн будет использоваться шире, в том числе в новых сферах. По итогам года сегмент вырастет на 15-20%. И эта цифра более чем реальна — в 2020 г. на фоне пандемии сектор вырос почти на 20%. Этому есть несколько предпосылок: сокращение расходов на офисы или звонки, мобильность без ущерба коммуникациям, доступность для соцсфер», — резюмирует эксперт.

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Сервис видеоконференций «Контур.толк» появился на рынке в марте 2022 г., входит в экосистему для бизнеса «Контур». Сейчас в конференциях участвуют до 1 млн человек ежемесячно, сервису доверяют более 1000 компаний.

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