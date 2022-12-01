«Яндекс маркет» в три раза ускорил доставку лекарств из аптек

Теперь получить безрецептурные лекарства и БАДы, заказанные на «Яндекс маркете», можно с доставкой от 15 минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В ассортименте сервиса — до 20 тыс. товаров из таких аптек, как «Доктор Столетов», «Самсон-фарма», «Диалог», «Супераптека» и «Озерки». Чтобы сделать заказ, достаточно открыть на «Маркете» раздел «Аптека», выбрать подходящую аптеку, а затем — нужные товары. Доставка доступна для безрецептурных препаратов, БАДов, средств личной гигиены, средств и приспособлений для ухода за больными, ортопедических изделий, контактных линз и, например, медицинских приборов.

Если сделать заказ на сумму до 998 руб., доставка в радиусе пешей доступности от аптеки обойдется в 149 руб., а если от 999 руб. — она будет бесплатной. Стоимость может меняться в зависимости от загрузки сервиса. Доставка работает в Москве и ближнем Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Воронеже, Омске, Самаре, Тольятти и других городах.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».