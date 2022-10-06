Спрос на смартфоны среди россиян в июле-сентябре 2022 г. вырос на 60% на фоне возращения ассортимента и стабилизации цен

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает в III квартале 2022 г. рост спроса на смартфоны на российском рынке на 60% относительно предыдущего периода, до 7 млн шт. Более 70% от общего количественного объема рынка составили девайсы китайских брендов, при этом старт новой линейки iPhone 14, появление складных Samsung Galaxy и доступный ассортимент прошлых поколений позволил флагманам сохранить долю в общем объеме продаж. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», с июля по сентябрь 2022 г. россияне приобрели порядка 7 млн смартфонов на общую сумму около 145 млрд руб., таким образом, средний чек за три месяца составил около 21 тыс. руб., что на 9% ниже уровня 2021 г. Во II квартале 2022 г. продажи смартфонов составили около 4,4 млн шт., то есть, спрос за июль-сентябрь 2022 г. показал рост на 60%, при этом общие объемы все еще ниже 2021 г. Наибольшим спросом у россиян пользовались смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. руб., при этом остаются востребованы и флагманы, доля которых в штуках находилась на уровне 10-15% в общем объеме продаж, как и в 2021 г.

Директор кластера «Цифровая техника» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Интерес россиян к смартфонам рос на фоне благоприятной ситуации с ассортиментом, снижения цен, расширения предложений в среднем ценовом сегменте, старта продаж новинок. Позитивную квартальную динамику также поддержали сезональные распродажи в преддверии нового учебного года. Так, в “М.Видео-Эльдорадо” только в среднем ценовом сегменте вырос ассортимент смартфонов вырос примерно на 30-40 новых моделей – мы существенного расширили уже доступные бренды, например, такие как Xiaomi, realmе, Tecno и завезли новые, например, Wiko. Сейчас мы предлагаем более 1000 различных моделей смартфонов, при этом уровень цен во многом находится на уровне начала года или даже ниже. В сентябре первыми среди российских ритейлеров запустили продажи новой линейки iPhone 14 с собственной гарантией, и продолжаем увеличивать представленность и ценовую привлекательность смартфонов Apple прошлых поколений за счет скидок, беспроцентной рассрочки и дополнительных механик. В открытом доступе у нас появились и новые складные Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Во второй половине сентября потребительские настроения изменились и спрос сейчас пока находится ниже средних значений как третьего квартала, так и прошлого года. Мы продолжаем фокусироваться на предоставлении широкого ассортимента по привлекательным ценам».

Китайские бренды (Xiaomi, realme, Tecno, Poco, Infinix, Itel и др.) демонстрируют позитивную динамику, в некоторых случаях кратную, за счет заметного расширения предложений в базовом и среднем ценовых диапазонах и продолжают укреплять свои позиции. Так, бренды из Китая в общей сложности заняли более 70% от всех штучных продаж российского рынка, годом ранее на них приходилось чуть более половины рынка. Лидерство сохраняет Xiaomi, на втором месте укрепился realme, на пятой строчке оказался Tecno. При этом, в топ-5 популярных у россиян производителей по-прежнему находятся Samsung и Apple.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.