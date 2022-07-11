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Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» начал выпуск 29 видов микросхем для транспорта и электросетей

Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» за 2021 г. разработала почти 150 видов электронных изделий. 29 из них – новые типы микросхем – уже запущены в производство. Они используются в транспортной сфере, электроэнергетике и других областях промышленности. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Старейшее российское предприятие микроэлектроники “Ангстрем” в 2021 г. разработало почти 150 типов электронных изделий: микросхем и приборов силовой электроники. Часть изделий сейчас находится на этапе испытаний, а 29 новых видов микросхем уже запущены в производство. Среди них – цифроаналоговые преобразователи, силовые интеллектуальные драйверы, микросхемы обработки сигналов. Такая электроника жизненно необходима для современной транспортной сферы, электросетей, промышленности. Например, она используется в системах управления двигателями общественного транспорта, в жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии, в промышленных сварочных аппаратах», – сказал Владислав Овчинский.

В целом за время своей работы на территории ОЭЗ с 2017 г. предприятие вложило в развитие производства более 240 млн руб. Всего за 59 лет деятельности завод создал более 10 тыс. типов микросхем. «Ангстрем» имеет полный цикл производства силовой электроники – транзисторов, диодов, силовых модулей и драйверов для них.

«С опорой на инфраструктурные и логистические преимущества особой экономической зоны резидент существенно увеличил объемы производства и выручку. В прошлом году компания продала на отечественном рынке продукцию на 1,8 млрд руб. – это на 50% больше, чем в 2020 г.», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Предприятие «Ангстрем» начало выпуск микросхем в 1964 г., изначально электроника использовалась для бортовых компьютеров космических кораблей Лунной программы. В 1970-х годах завод стал производить первые в стране микропроцессоры, в том числе для персональных компьютеров и микрокалькуляторов.

Наряду с выпуском микросхем на заводе в ОЭЗ Москвы активно разрабатывают новые технологии. Одну из таких предприятие внедрило в 2021 г. для микросхем управления высоковольтными дисплеями до 240 В. Они позволяют переключать сигналы аппаратуры с большим напряжением, например телевизоров.

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Сейчас предприятие разрабатывает технологию изготовления СВЧ-микросхем на ультратонком кремнии, которая пока отсутствует в России. Их применяют при работе на более высокой частоте, в том числе для обработки сигналов в космических аппаратах, для обеспечения их связи.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности.

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