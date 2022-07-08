Валерий Баулин назначен региональным директором Group-IB в России и СНГ

Group-IB, компания в области кибербезопасности, объявляет о назначении региональным директором в России и СНГ Валерия Баулина, ранее отвечавшего за развитие бизнеса по направлению Cybersecurity Services. Новая должность в компании была введена в рамках отделения российских активов от международных, о чем было объявлено 6 июля 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Group-IB.

Диверсификация активов — важный этап в реализации долгосрочной стратегии Group-IB по созданию первой в мире независимой и децентрализованной компании по кибербезопасности. В России и СНГ уже создана новая полностью автономная структура, управление которой передано локальному менеджменту во главе с Валерием Баулиным. Он будет отвечать за развитие бизнеса в России и СНГ, исполнение бюджета, увеличение локальной команды, вывод новых услуг и продуктов Group-IB на российский рынок.

«Российское подразделение Group-IB сейчас абсолютно автономно и самодостаточно, мы наращиваем ресурсы для дальнейшей экспансии в регионы России и страны СНГ, — сказал Валерий Баулин, региональный директор Group-IB. — Это, прежде всего, касается усиления технической команды в московской штаб-квартире: у нас открыты 70 вакансий, большинство из которых — технические специалисты».

Валерий Баулин является одним из самых опытных и успешных топ-менеджеров Group-IB, он пришел в компанию в 2010 г., а уже в 2012 г. возглавил Лабораторию цифровой криминалистики, крупнейшую в Восточной Европе по количеству реагирований на киберинциденты (общее время — более 70 тыс. часов).

За девять лет работы на должности руководителя Лаборатории Баулину удалось сформировать команду профессионалов в сфере компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты, увеличив штат сотрудников в пять раз. Квалификация криминалистов Group-IB подтверждена международными сертификатами Global Information Assurance Certification.

Под руководством Баулина были разработаны и запущены не имеющие аналогов в России услуги и сервисы в сфере форензики: Compromise Assessment (выявление следов компрометации и признаков подготовки хакерской атаки), Managed Detection and Response, Managed Threat Hunting, Incident Response Retainer (набор сервисов для оперативного реагирования на инциденты ИБ), eDiscovery (сбор цифровых доказательств по внутрикорпоративным расследованиям) и программы страхования киберрисков.

За последние три года, в 2019-2021 гг., выручка Лаборатории в структуре доходов Group-IB увеличилась в два раза, а выручка от направления обучения выросла более чем в пять раз.

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С 2021 г. Баулин отвечал в Group-IB за развитие бизнеса по направлению Cybersecurity Services, объединившего Лабораторию цифровой криминалистики, отдел обучения и Центр реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB, работающий в режиме 24/7. В июле 2022 г. Баулин официально вступил в новую должность регионального директора.

В компании уверены, что структурные изменения позитивно отразятся на работе с клиентами и партнерами в России и СНГ. Все технические решения Group-IB для защиты внутренней инфраструктуры, внешнего периметра, интеллектуальной собственности (бренда), а также защиты от мошенничества — работают по прежним лицензионным соглашениям и внесены в Реестр отечественного ПО.

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Group-IB — разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Штаб-квартира регионального подразделения Group-IB (Россия и СНГ) расположена в Москве. Компания является резидентом «Сколково» и Иннополиса. Международные Центры исследования киберугроз Group-IB находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), на Ближнем Востоке (Дубай), в Европе (Амстердам).