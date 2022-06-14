«Ростех» разработал защищенный мессенджер «Колибри»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с компанией «Открытая мобильная платформа» завершил разработку защищенного корпоративного мессенджера «Колибри». Решение, предназначенное для устройств на ОС «Аврора» 4.0, позволяет безопасно обмениваться информацией и минимизирует возможность информационных утечек. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Мессенджер входит в состав комплексного решения, которое также включает VPN-клиент «Колибри» и абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты. Модуль построен на отечественной элементной базе, поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные аппаратные средства защиты информации. Благодаря этому пользователи могут подключаться к корпоративным облачным web-сервисам, не опасаясь информационных утечек.

В составе «Ростеха» проект реализует Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ) холдинга «Росэлектроника».

«В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций. В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС “Аврора” разработанную ПНИЭИ технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты “Колибри”», – сказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.