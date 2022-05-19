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«Сбермаркет»: за I квартал 2022 г. корпоративные клиенты сэкономили 187,3 млн руб. на онлайн-покупках

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» проанализировал, какие товары корпоративные клиенты чаще всего выбирают со скидками, и сколько B2B-клиенты сэкономили на покупках в I квартале 2022 г.

По итогам I квартала 2022 г. корпоративные клиенты «Сбермаркета» сэкономили 187,3 млн руб. благодаря скидкам, которые предоставляет сервис совместно с партнерами-ритейлерами. Товары со скидками кладут в корзину 80% корпоративных клиентов, а средняя экономия на один заказ составляет порядка 1000 руб. Средний чек B2B-клиентов сервиса составляет от 4500 руб. до 12 тыс. рублей в зависимости от размера компании.

Самая популярная категория, в которой корпоративные клиенты выбирают товары со скидками, — молочные продукты. На втором месте по популярности — бумага для печати и бумажные полотенца. На третьей строчке – фрукты и овощи, за ними идут сыры и колбасные изделия.

Больше всего товаров со скидками B2B-клиенты «Сбермаркета» покупают в Metro, «Ашане», «Ленте» и «Магните». В «Сбермаркете» представлено более 40 ритейлеров, заказ из которых доступен B2B-клиентам. Они регулярно предлагают скидки и акции. К сервису подключено много магазинов с демократичными ценами: FixPrice, «Подружка», «Верный», «Хороший» и др. Есть отдельные разделы бюджетных СТМ-товаров, которые производит сам ритейлер – B2B-клиенты могут заказывать их по более выгодным ценам, не теряя в качестве.

В приложении «Сбермаркет» скидки ритейлеров для удобства клиентов собраны в разделах «Скидки», «Скидки только онлайн», «Оптом дешевле». В каталоге «Сбермаркета» около 35 тыс. товаров со скидками.

Недавно онлайн-сервис внедрил оплату заказов по методике BMPL (Buy More Pay Less) для корпоративных клиентов — «Покупай больше, плати меньше». Это акционная механика с многоуровневым ценником на товары. Для всех позиций, участвующих в акции, есть три варианта скидки — 3%, 5% и 7%. Чем больше единиц товара клиент добавит в корзину, тем выгоднее будет общая стоимость.

Оборот B2B-направления «Сбермаркета» в I квартале 2022 г. продемонстрировал рост в 2,2 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Количество клиентов малого и микро-бизнеса, совершивших заказы для бизнеса в I квартале 2022 г., составило почти 52 тыс., рост год к году — в 1,7 раза.

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Кроме того, в I квартале 2022 г. активно развивалось сотрудничество с non-food-ритейлерами. Теперь B2B-клиенты могут заказывать канцелярские товары и офисную технику и мебель в Москве, в ближайшее время планируется масштабирование в регионах.

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«Сбермаркет» — это сервис доставки из магазинов. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории: доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.

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Каждый месяц «Сбермаркет» доставляет более 3 млн заказов клиентам в более чем 160 городах по всей России.

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