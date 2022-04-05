Максут Шадаев рассказал в Госдуме о работе Минцифры

Глава Минцифры России Максут Шадаев посетил расширенное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он подвел итоги работы министерства в преддверии отчета Правительства и рассказал о ближайших планах.

Работа министерства построена вокруг пяти основных направлений: цифровые сервисы, доступность интернета, развитие отрасли, подготовка кадров и кибербезопасность.

Количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг увеличилось за прошлый год и три месяца этого года на 15 млн – до 96,4 млн человек. По словам министра, за этот период ежедневная аудитория портала выросла более чем в два раза, сейчас в среднем 9,5 млн человек ежедневно обращаются к сервисам госуслуг.

В прошлом году 28,5 тыс. школ подключили к скоростному интернету. «Фактически 100% школ сейчас обеспечены скоростным интернетом, за исключением тех, которые находятся совсем в труднодоступной местности и пользуются спутниковым доступом. Также 2,5 тыс. школ уже имеют интернет во всех классах. Нам кажется очень важным, чтобы интернет пришел не только в каждую школу, но и в каждый класс», – отметил министр.

Что касается поддержки отрасли, то в прошлом году 6 тыс. российских ИТ-компаний получили льготы. «Мы снижаем налоги, распространяем льготы на большой объем компаний, выделяем гранты и на внедрение, и на новые разработки. Один из важных моментов – 50 тыс. предприятий малого бизнеса уже воспользовались программой министерства и получили российские ИТ-решения со скидкой в 50%. Малый бизнес – двигатель изменений, и оставлять его без цифровизации нельзя. Грантовую поддержку и льготное кредитование мы, конечно, будем расширять», – сказал министр.

Подготовка ИТ-кадров – один из основных приоритетов. В этом году в рамках проекта «Цифровые профессии» планируется удвоить набор участников до 50 тыс. человек. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Минцифры также запускает программу для 100 тыс. школьников по изучению современных языков программирования.

В этом году Минцифры России планирует введение обязательного второго фактора авторизации на госуслугах, проведение тотальных пентестов и Bug Bounty для объектов критической информационной инфраструктуры, а также введение оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных.

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«Действующие штрафы ситуацию кардинальным образом не меняют. Мы планируем выходить с инициативой ввода оборотных штрафов для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», – отметил Шадаев.

Приоритеты на 2022 год

Цифровой профиль: увеличение количества сведений о гражданине, доступных ему онлайн; автоматическое предзаполнение необходимых заявлений с автопроверками; расширение количества доступных цифровых копий личных документов.

Помощь в обычной жизни: запуск новых сервисов для управления жильем, получения образования и повышения квалификации, в сфере здравоохранения и поддержки бизнеса.

Отказ от бумаги: переход на электронные рассылки по умолчанию; подписание электронных договоров купли/продажи и аренды; переход на кадровый электронный документооборот с сотрудниками.