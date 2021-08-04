В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, здесь можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела. Там же даны подробные инструкции, как получить статус социального предприятия.

Социальное предпринимательство — это бизнес, который направлен на решение социальных задач и поддержку разных групп населения. Например, это компании, которые разрабатывают программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывают психолого-педагогическую помощь, содействуют в трудоустройстве социально незащищенных категорий граждан.

«В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия», — отметила Наталья Сергунина.

Для того чтобы ознакомиться с новым онлайн-проектом, следует открыть главную страницу портала mbm.mos.ru и нажать на кнопку «Меню» в верхнем левом углу. На экране отобразится перечень разделов, один из них — «Спецпроекты». В нем нужно кликнуть на пункт «Социальное предпринимательство».

Проект состоит из пяти тематических блоков. В первом указаны все категории организаций, которые могут получить статус социального предприятия.

Во втором блоке подробно рассказывается о процедуре получения этого статуса. К примеру, для начала бизнесменам нужно собрать все необходимые документы и заполнить заявку. В спецпроекте есть подробные инструкции для каждой категории, а также инструкция по правильному заполнению заявки.

Если же все равно остаются вопросы, то можно получить консультацию по телефону: +7 (495) 225-14-14 или с помощью формы на сайте.

Заявку на включение в реестр социальных предприятий города Москвы необходимо подать в Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Сделать это можно онлайн или лично. Так, в электронном виде документы принимают на портале Московского инновационного кластера и по почте: social@mbm.ru. Важно помнить, что для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Инструкция о том, как ее получить, опубликована на mbm.mos.ru.

Лично бумаги подаются в одном из центров услуг для бизнеса. Адреса и графики их работы опубликованы в разделе «Контакты».

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Решение принимается не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления документов. Ответ придет на указанный предпринимателем адрес электронной почты.

В третьем блоке спецпроекта перечислены меры поддержки для социальных предпринимателей. Среди них субсидии, льготы, бесплатная аренда площадок Агентства стратегических инициатив и многое другое. Также предлагаются образовательные программы, позволяющие расширить профессиональные компетенции и выйти на новые рынки сбыта, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«На mbm.mos.ru представлены курсы и тренинги для социальных предприятий. Они посвящены разным темам — от инструментов для создания эффективного стартапа до масштабирования с учетом особенностей ведения социального бизнеса», — сказал Алексей Фурсин.

Еще одна мера поддержки — бесплатные консультации. На портале mbm.mos.ru можно задать любые вопросы о создании бизнеса, уплате налогов, ведении бухгалтерского учета. Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогут разобраться в самых разных вопросах. Помимо этого, в спецпроекте «Социальное предпринимательство: особое внимание города» есть информация о конкурсах для лучших бизнес-проектов.

Тому, как возместить часть расходов с помощью мер поддержки, посвящен четвертый блок спецпроекта. Социальные предприятия могут претендовать на городскую субсидию в размере до одного миллиона рублей. Она компенсирует расходы на уплату процентов по кредитам, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг. Заявки на получение субсидии принимаются онлайн. Специальная памятка поможет подготовить обращение.

В пятом блоке собраны полезные онлайн-продукты для предпринимателей. Среди них сервис «Интерактивный помощник», который подбирает меры поддержки для конкретного вида бизнеса, и онлайн-услуга «Проверка контрагентов», благодаря которой можно оценить благонадежность партнера перед заключением контракта. А подписавшись на еженедельный «Законодательный бизнес-дайджест», удобно следить за изменениями в правовой базе.

Также спецпроект знакомит с историями успеха социальных предприятий. Их учредители поделились опытом и рассказали, как они придумали свой стартап, с чего начинали, как расширялись в дальнейшем и чем им помог город.