«Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей

«Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей. Система позволяет оперативно выявлять очереди на кассе и оповещать сотрудников магазина о необходимости открыть дополнительную. Уже сейчас технология установлена в 60 супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра», до конца сентября она появится еще в 21 магазине.

Решение о масштабировании принято в соответствии с планами компании минимизировать возникновение очередей и сделать процесс покупки еще более комфортным для посетителей. В связи с этим в географию вошли, в первую очередь, магазины с большой торговой площадью и наибольшей концентрацией трафика.

«Магнит» устанавливает видеоаналитику в кассовой зоне, которая включает как обычные кассы с кассирами, так и кассы самообслуживания. Камеры фиксируют нарушение, если в очереди неизменно стоят от пяти и более покупателей. Система в режиме онлайн отправляет оповещение в специально созданный для сотрудников чат в рабочем мессенджере. При поступлении оповещения операционному персоналу необходимо среагировать на сигнал – открыть дополнительную кассу, а система самостоятельно оповестит покупателей о возможности пройти на свободную кассу.

Интеграцию сервиса также поддерживают региональные команды, отвечающие за эффективность и клиентский сервис. Система дублирует оповещения в их адрес, если сигнал не отработан за время, отведенное для перераспределения потока покупателей.

Технологией видеоаналитики очередей планируется оснастить супермаркеты «Магнит Семейный» и суперсторы «Магнит Экстра» в Москве, Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Брянске, Ижевске, Казани, Ростове-на-Дону, Перми, Самаре, Сургуте, Уфе и других городах. За время тестирования технологии Компании уже удалось в два раза снизить количество очередей, а также повысить товарооборот благодаря улучшению обслуживания.

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит», сказал: «Технология, с одной стороны, повысит лояльность покупателей за счет снижения очередей и улучшения скорости и качества сервиса, с другой – повысит нашу операционную эффективность. Кроме того, благодаря интеграции с различными системами в магазинах нам будет доступна дополнительная аналитика, в частности, по входящему трафику. На основе этих данных мы сможем прогнозировать очереди, а, значит, своевременно адаптировать процессы магазина на разные временные промежутки – от часов-пик до сезонных всплесков. Также видеоаналитика очередей станет важным инструментом в повышении производительности труда и сервиса в магазинах. Данные будут использоваться для составления рейтинга кассиров, прогнозирования их работы, исходя из скорости обслуживания покупателей, количества критичных очередей и других показателей. Это позволит более точно планировать смены и распределять нагрузку».