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«Крок» стал лучшим золотым партнером Huawei

Huawei отметила ИТ-компанию «Крок» наградой «Лучший золотой партнер 2020» на ежегодном мероприятии Huawei Partner Award. Ранее вендор также присвоил «Крок» наивысший партнерский статус — Value Added Partner (VAP).

Торжественная церемония Huawei Partner Award состоялась в Московском речном императорском яхт-клубе, где вендор вручил партнерам символичные награды в виде морских компасов. «Крок» получил премию за наибольший вклад в развитие бизнеса корпоративных решений Huawei в России по итогам 2020 г.

В 2020 г. «Крок» и Huawei завершили несколько масштабных проектов по созданию и модернизации дата-центров и сетевых инфраструктур на базе оборудования Huawei для крупнейших банков, госучреждений и энергетических компаний страны. Всего за 8 лет сотрудничества партнеры реализовали на российском рынке более 140 комплексных проектов с использованием вычислительного, телекоммуникационного и инженерного оборудования Huawei.

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Huawei отметила ИТ-компанию «Крок» наградой «Лучший золотой партнер 2020»

Также в 2020 г. партнеры подписали меморандум о совместном развитии бизнеса. В рамках соглашения компании ведут активную работу в области вывода на рынок новейших технологий, проводят совместные образовательно-практические и сертификационные мероприятия.

Накануне Huawei присвоила «Крок» наивысший партнерский статус — Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «Крок» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые поставки оборудования, оказывать консультации и сервисное обслуживание.

«Крок» имеет сертификаты на обслуживание оборудования Huawei в режиме 24/7/365 на всей территории России. Речь идет о программах «Enterprise IT CSP» (CSP 4*), «Data Communication CSP» (CSP 4*), «Enterprise Cloud Communications CSP» (CSP 3*) и «Network Energy CSP» (CSP 3*).

«Крок» — один из лидеров российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 42 странах мира. «Крок» предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, цифровых, облачных, управляемых B2B-сервисов, консалтинга, продуктовых инноваций, а также перспективных «сквозных» технологий — больших данных, блокчейна, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, роботизации и технологий Индустрии 4.0.

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