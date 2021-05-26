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«Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов

На «Яндекс.маркете» теперь можно заказать цветы с экспресс-доставкой. Сервис запустил ее совместно с «Яндекс.доставкой». С новой услугой больше не придется заказывать букет за несколько дней, чтобы его доставили к нужной дате без задержки — например, ко дню рождения, 8 Марта или Последнему звонку. Достаточно сделать заказ на «Яндекс.маркете» — и курьер привезет его в тот же день через 1–2 часа.

На маркетплейсе такой же широкий ассортимент цветов с экспресс-доставкой, как на цветочной базе. Выбрать можно из более чем 500 наименований — будь то букет ромашек за 1 тыс. руб. или, к примеру, шляпная коробка роз за 8 тыс. руб. Быстрая доставка цветов уже доступна в Москве. Вскоре он заработает в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и других городах России. «Яндекс.маркет» планирует развивать и саму услугу — например, добавит возможность вместе с букетом отправить открытку с персональным поздравлением.

Заказать цветы с экспресс-доставкой можно на сайте и в мобильном приложении «Яндекс.маркета». Достаточно при поиске товаров поставить галочку в пункте «Доставка за 1–2 часа» или зайти в раздел «Экспресс-доставка», а затем — в «Цветы, букеты, композиции». Дальше нужно выбрать товар, указать имя и адрес получателя, а потом оплатить покупку. Посмотреть местонахождение курьера с заказом можно в любой момент через приложение «Яндекс Go» — в разделе «Доставка». Экспресс-доставка будет стоить от 99 руб. — в зависимости от региона. Но если потратить на цветы от 5 тыс. руб., услуга будет везде бесплатной.

Цветочным магазинам новая возможность позволяет быстро запустить онлайн-продажи с экспресс-доставкой из «Яндекс.маркета», аудитория которого — больше 7 млн человек. Для этого продавцу даже необязательно иметь свой сайт. Чтобы работать с экспресс-доставкой, нужно зарегистрироваться на «Яндекс.маркете» и выбрать модель продаж с хранением товаров у себя и доставкой с помощью сервиса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры «Яндекс.доставки» будут забирать покупки. Смотреть заказы и управлять ими можно через личный кабинет маркетплейса — в разделе «Список заказов». Еще можно подключить Telegram-бота «Яндекс.маркета», чтобы узнавать о новых покупках и через мессенджер.

Сервис запустил доставку за 1–2 часа в конце марта 2021 г. Сейчас заказать с нею можно больше 100 тыс. товаров. К концу года «Яндекс.маркет» планирует увеличить их количество до 300 тыс.

Дмитрий Степанов

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