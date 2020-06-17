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В суперприложении «Тинькофф» появился маркетплейс goods.ru

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«Тинькофф» объявил о партнерстве с маркетплейсом goods.ru, объединяющим ведущие интернет-магазины России. Теперь покупать товары через онлайн-платформу goods.ru можно прямо в мобильном приложении «Тинькофф». На все покупки будет начисляться кэшбэк в 5%.

Сейчас сервис доступен жителям Москвы и Московской области, в будущем он появится у всех клиентов «Тинькофф» по всей России. Совершать покупки сейчас можно в 14 категориях, включая «Электронику и бытовую технику», «Детские товары», «Зоотовары», «Книги, хобби, канцелярию», «Красоту и уход», «Продукты питания», «Товары для дома» и другие. До конца года «Тинькофф» подключит полный ассортимент товаров goods.ru (более 1,7 млн товаров в 16 основных категориях).

Маркетплейс goods.ru подключен к суперприложению «Тинькофф» через Open API банка по принципу App-in-App. Таким образом, партнер получает собственный мини-магазин внутри мобильного приложения «Тинькофф» и доступ к личному кабинету, в котором можно обновлять контент. По условиям сотрудничества, goods.ru выплачивает «Тинькофф» вознаграждение за покупки, которое возвращается клиентам в виде кэшбэка.

В будущем партнеры «Тинькофф» по суперприложению получат доступ к рекомендательной системе на базе алгоритмов машинного обучения, которая позволит им автоматически собирать для клиентов корзину покупок, советовать им товары или конкретные бренды с учетом истории их транзакций и других параметров. Например, алгоритм подскажет клиенту, когда ему нужно приобрести стиральный порошок, который он регулярно покупает, или какой новый продукт добавить в привычный рацион питания. Такие рекомендации будут появляться в «Тинькофф Историях» и в виде push-уведомлений. Также они помогут партнерам управлять своими промо-акциями.

Анна Михина, вице-президент по развитию лайфстайл-сервисов «Тинькофф», сказала: «Благодаря партнерству с goods.ru в нашем супераппе появился полноценный шопинг – теперь купить практически любой бытовой товар или продукты, причем с кэшбэком 5%, можно прямо в мобильном приложении "Тинькофф". От этого партнерства выигрывают сразу все. Клиенты получат промопредложения, кэшбэк и интерфейс для покупок сразу в одном мобильном приложении. Goods.ru увеличит количество заказов от новых пользователей и инструменты для качественных и таргетированных промоакций. "Тинькофф" сделает свое суперприложение еще более "супер".

Мало того, до конца года мы планируем подключить новых крупных партнеров и партнерских витрин. Сейчас мы параллельно ведем работу над конструктором, который позволит нам подключать новых партнеров быстро и в большом количестве».

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса goods.ru, сказал: «Партнерство с "Тинькофф" и запуск маркетплейса внутри супераппа банка – еще один шаг в построении открытой экосистемы, которую goods.ru намерен развивать и в дальнейшем. Предложение пока доступно только жителям Москвы и МО, но с развитием проекта география доставки будет расширяться. Мы также будем продолжать свое сотрудничество по модели white label с крупными аудиторными игроками рынка».

Сейчас в суперприложении «Тинькофф» представлено 18 лайфстайл-сервисов: кино, рестораны, театр, путешествия, концерты, спорт, фитнес, цветы, косметика, квесты, уборка, красота, здоровье, шоппинг, дети, страхование, тренировки и маркетплейс goods.ru.



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