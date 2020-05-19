Х5 обучит персонал всех «Перекрестков» с помощью VR-технологии

X5 Retail Group приняла решение о масштабировании пилота по обучению персонала с помощью технологии виртуальной реальности (VR) на все супермаркеты сети «Перекрёсток». Технология поможет дистанционно, без очного участия преподавателя обучить тысячи сотрудников сети любым функциям и навыкам – от грамотного диалога с покупателем до управления складом.

В этом году к новому формату обучения будут подключены 846 действующих супермаркетов «Перекрёсток». Технология войдет в стандарт открытия новых торговых точек. Для обучения продавцов Х5 закупит 1000 очков VR, необходимые платформы управления, а также лицензии. Х5 самостоятельно управляет системой обучения VR, разрабатывает новые курсы, занимается продвижением. Это позволяет компании перейти от долгой разработки курсов к экспресс-конструктору обучающих модулей для решения практически любой прикладной задачи.

В ходе индивидуальных занятий с использованием VR-очков сотрудники проходят симуляцию рабочего процесса. Это наиболее эффективный формат обучения, который позволяет практически сразу применять полученные навыки на практике, что, в свою очередь, приводит к росту РТО и NPS (удовлетворенности покупателей). Также данная технология способствуют улучшению таких показателей как текучесть персонала, производительность труда и дополнительные продажи (в том числе сопутствующих товаров). Уже разработаны и внедрены курсы, связанные с обслуживанием покупателей и описанием ряда продуктов. После прохождения этих модулей, сотрудники могут с помощью VR обучиться навыкам менеджмента и более глубокой специализации (касса, склад, производство и т.д).

Технология реализована на собственной IT-инфраструктуре Х5, к масштабному внедрению которой уже готовы необходимые мощности. За счёт внутриконтурного решения VR-курсы можно обновлять по «воздуху» с корпоративных серверов, нет необходимости настраивать очки в каждом магазине отдельно.

Ранее пилот проходил в 100 супермаркетах «Перекрёсток» и трёх гипермаркетах «Карусель» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми и других городах. В рамках пилота на VR-курсах обучилось более 1600 сотрудников торговых сетей - это продавцы-консультанты, которые работают с шестью категориями товаров: мясо, рыба, сыры, кулинария, колбасы, молочные продукты. Пилот показал эффективность технологии: уровень сервиса в магазинах и по соответствующим категориям товаров вырос на 4%, производительность труда на 8%.

При проведении пилота каждый учебный модуль состоял из нескольких этапов: тренировка, закрепление навыка, экзамен. При этом система обучения постоянно контролировала как общается сотрудник с виртуальным клиентом и, при необходимости, подсказывала как правильно отвечать покупателю, задавать вопросы и т.д. Таким образом у персонала формировались устойчивые навыки эффективной коммуникации с покупателем и хорошие знания товара.