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Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах

ИТ в госсекторе

Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

По итогам пилотирования решения Минкомсвязи России в Московской области с 13 апреля 2020 г. оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в Правительство Москвы.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа – Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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