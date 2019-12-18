Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»

Безопасность Техническая защита Новости поставщиков Интеграция Системное ПО

«Серчинформ» и «Ред софт» завершили тестирование DLP-системы «Серчинформ КИБ» на операционной системе «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости.

Возможности по защите информации DLP-системы «Серчинформ КИБ» доступны корпоративным и государственным заказчикам, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе «Ред ОС» – российской импортонезависимой операционной системы семейства Linux общего назначения для серверов и рабочих станций.

«Серчинформ» давно и системно наращивает возможности по интеграции с отечественными операционными системами, в том числе под запрос конкретных клиентов.

«Заказчики продолжают импортозамещение и подталкивают отечественных вендоров наращивать функциональность своих разработок. Это стратегически важное для нас дело, и работа с "Ред софт" логично продолжает курс на сотрудничество с разработчиками отечественных операционных систем. "Серчинформ КИБ" уже совместим с Astra Linux, Rosa Linux, "Гослинукс", а также свободно распространяемыми CentOS и Ubuntu. Наша итоговая цель – не только обеспечить совместимость DLP "Серчинформ КИБ" с максимальным числом отечественных операционных систем, но и доработать возможности для Linux-платформ до идентичной функциональности, которая доступна для Windows», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформа».

«Развитие партнерской программы, безусловно, приоритетно для "Ред софт". В связи с актуальностью импортозамещения программного обеспечения мы делаем большой упор на создание комплексных решений на основе "Ред ОС", поэтому приветствуем положительные результаты тестирования DLP-системы "Серчинформ КИБ"», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора "Ред софт".

«Ред ОС» – многопользовательская многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России и входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ.

Другие материалы рубрики

ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

«Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов

Microsoft полностью перепишет часть Windows на своем новом языке программирования

Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД

РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов

Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями

Техника

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений