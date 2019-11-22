Аналитика «МТС банка»: популярность бесконтактных платежей со смартфонов в России удвоилась в 2019 году

«МТС банк» изучил динамику предпочтений россиян при оплате товаров и услуг с пластиковых карт и мобильных сервисов бесконтактной оплаты. Анализ собственных данных за октябрь 2018 и 2019 гг. показал, что: за прошедшие 12 месяцев количество пользователей сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay увеличилось в два раза, а пользователей «пластика» – только на 3%; в октябре 2019 г. держатели карт «МТС банка», использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 3,7 раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 3,2 раза чаще.

Популярность оплаты с помощью смартфонов и гаджетов в России растет благодаря удобству и безопасности платежей, а также широкому распространению в торговых точках кассовых POS-терминалов с бесконтактными NFC-считывателями. Освоение платежных технологий с использованием смартфонов прошло в России успешнее, чем где-либо в мире: по данным международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), Россия – крупнейший рынок по объему банковских операций с использованием цифровых сервисов.

Использование смартфона при платежах продолжает показывать бурный рост – обороты и количество операций с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. выросли практически в два раза, в то время как прирост по «пластику» составил всего 11,2% и 18,4% соответственно.

В октябре 2019 г. доля бесконтактных мобильных сервисов в общем обороте операций по картам увеличилась до 18,1% с 12,3% годом ранее, а доля транзакций – до 20,8% с 14,2% соответственно. В конце 2019 г. россияне также чаще платят смартфоном: в среднем 23 платежа в месяц против 16 с «пластика». В октябре 2018 г. таких платежей было 23 и 14 соответственно.

В октябре 2019 г. сумма платежей с одной карты через сервисы бесконтактной оплаты составляла 12,9 тыс. руб. по сравнению с 12,7 руб. годом ранее, с «пластика» – соответственно 10,1 тыс. руб. и 9,5 тыс. руб.

В октябре 2019 г. самым популярным сервисом среди клиентов «МТС банка» был Apple Pay. При том, что в 2018 г. и в первом полугодии 2019 г., по данным МТС, iPhone занимали только третье место по продажам, значительно уступая смартфонам Samsung и Huawei/Honor.

Через Apple Pay совершается 49% операций, через Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20%. Для сравнения, в том же месяце прошлого года на Apple Pay приходилось 53%, Google Pay – 25% и Samsung Pay – 22% транзакций.

Рост платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты напрямую связан с распространением и доступностью NFC-смартфонов. Доля продаж NFC-смартфонов в розничной сети МТС в январе-сентябре 2019 и 2018 гг. выросла до 49,1% с 30,5% от общего количества проданных смартфонов.

За девять месяцев 2019 г. продажи NFC-смартфонов выросли в натуральном выражении на 67%, в денежном – на 32% по сравнению тем же периодом 2018 г.

Средняя цена NFC-смартфона в этом году составляла 21,84 тыс. руб., в прошлом – 27,77 тыс. руб.

Растет популярность бесконтактных платежных сервисов для оплаты поездок в общественном транспорте: 7,7% операций в октябре 2019 г. против 5% в октябре 2018 г. В том числе, более чем в три раза выросла доля платежей в автобусах (пассажирские городские и междугородние рейсы) – до 2,9% с 0,9%, в полтора раза увеличилась доля транзакций за поездки в такси – до 2,5% с 1,7%.

Покупка еды в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах, как и год назад – самые популярные платежи. В октябре 2019 г. 63% транзакций со смартфонов и 54% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 66% и 55% соответственно.

Бесконтактные мобильные сервисы по-прежнему значительно популярнее «пластика» в кафе и ресторанах. В местах общественного питания оплата смартфоном в два раза популярнее «пластика» (19,7% против 9,5%) по доле транзакций. Выбор способа оплаты зависит от аудитории: более молодая и технологически продвинутая пользуется сервисами бесконтактной оплаты, более взрослая все же больше тяготеет к «пластику».