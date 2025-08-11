Разделы

Тухватулина Татьяна


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Эвотор» подключит «СберМобайл» на кассы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тухватулина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 200 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 108 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 338 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7846 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 959 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 180 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 401 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5012 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2406 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1058 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4523 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 919 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7259 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12753 1
Волков Сергей 98 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 969 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25281 1
