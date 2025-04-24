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Новые облачные технологии МойОфис Экосистема
«МойОфис Экосистема» – это комплекс офисных приложений от одного вендора, включающий решения четырех семейств: настольные документы («Документы Настольные»), чат и видеозвонки («Сквадус»), веб-документы («Документы Онлайн») и почта для организаций («МойОфис Почта» и «Мейлион»). «МойОфис Экосистема» предназначена для организаций от 1 000 сотрудников до сотен тысяч и помогает создать единую корпоративную среду.
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