Новые облачные технологии - МойОфис Экосистема

«МойОфис Экосистема» – это комплекс офисных приложений от одного вендора, включающий решения четырех семейств: настольные документы («Документы Настольные»), чат и видеозвонки («Сквадус»), веб-документы («Документы Онлайн») и почта для организаций («МойОфис Почта» и «Мейлион»). «МойОфис Экосистема» предназначена для организаций от 1 000 сотрудников до сотен тысяч и помогает создать единую корпоративную среду.