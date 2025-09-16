Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новаком Системс
«Новаком Системс» — белорусская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении систем класса ECM. Генеральный партнер Directum.
|16.09.2025
|Белорусское Министерство по налогам и сборам внедрило интеллектуальные сервисы Directum для обработки документов 1
|17.03.2022
|Система Directum RX «заговорила» на китайском языке 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
|Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
|Беларусь - Минская область 16 1
|Беларусь - Белоруссия 5947 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
