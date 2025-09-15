Разделы

Мясников Александр


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов 1
18.11.2005 Сегодня заканчивается регистрация участников 12-го российского CIO-Форума 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мясников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 338 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
Dixis - Диксис 359 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Евросеть 1413 1
ГПБ - Газпромбанк 1144 1
Альфа-Групп 722 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5105 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 808 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1033 1
Слюсаренко Андрей 2 1
Володин Андрей 22 1
Карпуничев Сергей 11 1
Потоцкий Михаил 15 1
Карелов Сергей 9 1
Канович Дмитрий 5 1
Данилин Александр 17 1
Кацман Григорий 2 1
Шафигуллин Марат 2 1
Забежайло Михаил 1 1
Самиуллин Анатолий 1 1
Никуленков Роман 1 1
Välimäki Jari - Вялимяки Яри 4 1
Строев Александр 1 1
Македонский Сергей 47 1
Артемьев Валерий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
Аудит - аудиторский услуги 2956 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5294 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3307 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

