Индексная книга (каталог) CNews*
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Мещеряков Геннадий
СОБЫТИЯ
|31.03.2026
|Нижегородцы выбирают отечественные комедии и книги от Чехова до современных авторов 1
|30.09.2008
|Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мещеряков Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Кусков Денис 221 1
|Нагиев Дмитрий 10 1
|Белов Андрей 135 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Осин Александр 8 1
|Казьмин Андрей 17 1
|Копейкин Михаил 1 1
|Алешкина Алла 4 1
|Лапенко Антон 4 1
|Чехов Антон 22 1
|Стоянов Юрий 7 1
|Булычев Кир 7 1
|Цыганов Евгений 6 1
|Прилучный Павел 16 1
|Житников Александр 1 1
|Вдовиченков Владимир 2 1
|Аксенова Любовь 2 1
|Пермяк Евгений 1 1
|Алексин Анатолий 1 1
|Осеева Валентина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.