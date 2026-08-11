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Марусов Александр

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Что ИИ видит из космоса: исследователи «Сколтеха» изучили возможности и ограничения моделей для мониторинга природных угроз 1
16.07.2024 Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед 1
11.07.2023 Модель учёных Сколтеха упростит разработку нефтяных месторождений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Марусов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 542 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4873 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2222 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6577 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3827 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
Сотириади Назар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 765 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Индия - Bharat 5871 1
Польша - Республика 2031 1
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Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 1
Энергетика - Energy - Energetically 5859 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 460 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
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