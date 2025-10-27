Разделы

Мавлютов Ринат


СОБЫТИЯ


27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ 1
28.11.2024 Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мавлютов Ринат и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 234 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2386 1
Агроэко ГК 42 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22609 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 182 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14281 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13259 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12234 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25427 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31082 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7482 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 326 1
Apple iOS 8178 1
Google Android 14572 1
Геллерман Михаил 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 155007 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1724 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10021 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395739, в очереди разбора - 732101.
Создано именных указателей - 184942.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395739, в очереди разбора - 732101.
Создано именных указателей - 184942.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

