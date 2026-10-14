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Каримов Айдар

СОБЫТИЯ


14.10.2026 «Магнит» создал новый бизнес-формат «Финансовые технологии» 1
26.09.2024 ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Каримов Айдар и организации, системы, технологии, персоны:

Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
ПСБ - Промсвязьбанк 976 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24021 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6343 1
Ничипурович Екатерина 2 1
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США - Оклахома 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 1
Казахстан - Республика 6131 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 1
Беларусь - Белоруссия 6365 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1435 1
Германия - Федеративная Республика 13309 1
Россия - РФ - Российская федерация 168756 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16382 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54187 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34370 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1548 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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