Индексная книга (каталог) CNews*
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Каримов Айдар
СОБЫТИЯ
|14.10.2026
|«Магнит» создал новый бизнес-формат «Финансовые технологии» 1
|26.09.2024
|ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Каримов Айдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 976 1
|Ничипурович Екатерина 2 1
|Морозова Мария 3 1
|Вашкевич Алексей 2 1
|Рощин Сергей 11 1
|Мазепа Юлия 1 1
|Уросов Дмитрий 1 1
|Латунова Лариса 1 1
|Оркин Родион 1 1
|Ключенко Гордей 1 1
|Литвинов Вячеслав 1 1
|Костырин Виктор 1 1
|Бурлова Альбина 1 1
|Смирнов Павел 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.