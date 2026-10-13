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Зарубежнефть Гипровостокнефть

Зарубежнефть - Гипровостокнефть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
09.03.2017 «Гипровостокнефть» защитилась от шифровальщиков с помощью Dr.Web 2
10.02.2014 Softline завершила проект SAM Services в «Гипровостокнефти» 2
20.09.2004 "Гипровостокнефть" автоматизирует проектное производство 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Зарубежнефть и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Microsoft Corporation 25885 1
Softline - Софтлайн 3812 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 130 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4483 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1136 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 270 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 1
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1493 1
Оцифровка - Digitization 5280 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3362 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14136 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3434 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
Autodesk AutoCAD 379 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 1
Зубова Любовь 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 168749 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3076 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22078 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3633 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6695 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
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