Данилов Семён


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С» 1
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Данилов Семён и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1680 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
SAP SE 5392 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2623 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 1
Оповещение и уведомление - Notification 5218 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1532 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
Шиян Константин 3 1
Горяйнов Андрей 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5793 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31224 1
