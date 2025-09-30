Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данилов Семён
УПОМИНАНИЯ
|30.09.2025
|IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С» 1
|09.07.2020
|«М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1
Данилов Семён и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1680 1
|SAP CIS - САП СНГ 861 1
|SAP SE 5392 1
|Шиян Константин 3 1
|Горяйнов Андрей 53 1
