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Астахов Андрей

Блог статей

19.10.2026
PVS-Studio 8.01: OWASP Benchmark, поддержка JDK 25 и Go 1.27
20.10.2026
Обзор нововведений в C# 15
13.10.2026
Когда яблоко упало слишком близко не к той яблоне: copy-paste ошибки в Go коде
09.10.2026
Как мы научили JavaScript анализатор понимать поток управления
29.09.2026
Нашёл ошибки в моде Create и проверил их в игре
28.09.2026
Список инструментов для РБПО
24.09.2026
Как внедрить статический анализ кода по ГОСТ Р 71207—2024
22.09.2026
10 лет с PVS-Studio: как обратная связь команды KasperskyOS влияет на развитие анализатора
17.09.2026
PVS-Studio для Go: краткий обзор новых диагностических правил
15.09.2026
Нововведения Java 27

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Нейросети вместо ручного переноса чертежей: как ГК «А101» автоматизирует проектирование монолитных плит 1
04.07.2017 «Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime 1
17.10.2011 В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Астахов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфоресурс СПб 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 81 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 166 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 648 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24892 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 550 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2521 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3768 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 591 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1386 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 400 1
Солодовников Алексей 20 1
Коновалов Михаил 1 1
Сапронов Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169107 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3392 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2537 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1102 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6872 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9298 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8597 1
РИА Новости 1046 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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