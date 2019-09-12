Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна
ФАС разберется с принуждением российских предприятий покупать американское оптоволокно
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американского производителя оптического волокна Corning и ряда российских производителей волоконно-оптических кабелей связи: «Алтай-Кабель», «ОКС 1», «Сарансккабель-Оптика» и «Инкаб».
Жалобу в ФАС подали «Оптиковолоконные системы» - единственный в России производитель оптического волокна. Как говорится в сообщении ФАС, указанные российские производители кабелей связи заключили соглашения с Corning соглашения о гарантированном приобретению оптического волокна в объеме 85-100% от собственных потребностей.
Также указанные заводы предоставили Corning права приоритетных поставок. Эти обстоятельства являются признаками нарушения Закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ФАС.
Почему продукция российского завода оптоволокна не востребована в России
Завод «Оптиковолоконные системы» был запущен в 2015 г. в Саранске,(столице Мордовии. Владельцами завода являются подконтрольные государству АО «Роснано» и Газпромбанк.
В 2017-2019 гг. на заводе прошла модернизация, в которую было вложено 960 млн руб. С момента запуска завод произвел 4 млн км оптического волокна. Теперь завод может выпускать аналогичный объем продукции за один год, что соответствует половине потребностей российского рынка.
на российском рынке из-за демпинга американских производителей
Однако продукция завода в России пока не слишком востребована: первые два года «Оптиковолоконные системы» вообще работали только на экспорт. Сейчас доля российских покупателей продукции составляет 25%, а основные покупатели находятся в Белоруссии, Узбекистане и странах ЕС.
Антидемпинговое расследование в отношении американских и японских производителей
Причина кроется в агрессивной политике зарубежных конкурентов из США и Японии: как утверждают в «Роснано», они искусственно снизили цены на свою продукцию на российском рынке на 20%. В связи с этим «Оптиковоловонные системы» обратились с жалобами в ФАС и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
По результатам расследования ЕЭК был подтвержден факт наличия демпинга на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако расследование было открыто по заявлению о замедлении развития отрасли, а «Оптиковолоконным системам» удалось в одном из кварталов 2018 г. получить прибыль. В результате ЕЭК признала отрасль развитой, что повлекло за собой не введение антидемпинговой меры в отношении иностранных производителей оптического волокна.
В свою очередь, американская компания Corning, занимающая доминирующее положение на российском рынке оптического волокна, сразу после публикации доклада снизила цены на свою продукцию еще на 15-25 %, утверждают в «Роснано».
Американцы завозят свою продукцию в России через Индию
Также в 2018 г. Правительство России ввело заградительные пошлины для американских производителей оптического волокна в размере 30% (для остальных производителей размер пошлины составляет 3%). Но, по мнению «Роснано» и «Оптиковолоконных систем», это не повялило на снижение доли этой продукции на российском рынке: компания Corning, располагающая заводом по производству оптического волокна на территории Индии, обходит уплату указанного таможенной пошлины путем ввоза оптического волокна своего производства из Индии.
В «Роснано» рады возбуждению ФАС дела в отношении Corning. «На российском рынке сохраняются нерыночные методы конкуренции со стороны иностранных производителей оптического волокна, которые значительно ограничивают потенциал развития отечественной волоконно-оптической индустрии, - заявили в пресс-службе «Роснано». - Неразвитость потребления собственного оптического волокна ставит Россию и страны Евразийского экономического союза в положение зависимости от иностранного производителя. Поставки волокна импортного производства в условиях конкуренции на мировом рынке могут оказаться временной мерой, а сложившаяся ситуация полной зависимости от иностранного производителя несет системные риски для телекоммуникационной отрасли ЕАЭС в условиях цифровизации и разворачивания сетей стандарта 5G».