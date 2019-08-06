Российский рынок облаков вырос на четверть. Лидирует Microsoft

В 2018 г. российский рынок облачных услуг показал рост на 24,8%, превзойдя ожидания аналитиков, которые предсказывали 20,7%. Сегмент публичных облаков занимает 85% рынка. Лидером в этом сегменте остается Microsoft.



Итоги года

По итогам 2018 г. объем российского рынка облачных услуг, включая публичные и частные облака, превысил $804 млн. Это на 24,8% больше, чем в предыдущем году, когда объем рынка составлял около $664 млн. При этом в 2019 г. ожидается рост рынка на 23,6%. К таким выводам пришла компания IDC, обнародовавшая результаты исследования Russia Cloud Services Market: 2019-2023 Forecast and 2018 Analysis.

Одним из трендов на рынке стал рост спроса на гибридные и мультиоблачные решения типа Microsoft Azure Stack. Такие решения дают возможность заказчикам размещать данные на своих серверах, но пользоваться при этом возможностями облачной платформы. Также аналитики отмечают рост потребности в узкоспециализированных индустриальных облачных решениях.

По словам Дмитрия Гаврилова, руководителя исследований рынка облачных услуг IDC Russia / CIS, российские предприятия находятся под влиянием инициатив государства по переходу на цифровой формат взаимодействия. Стремясь адаптировать свои технологические возможности к новым потребностям, бизнес обращается к облачным сервисам.

Как отметил Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России, все больше российских компаний готовы использовать публичное облако как основной инструмент для технологических инноваций. Он отмечает, что количество успешных кейсов растет, в том числе в крупном бизнесе. В пример Марченко приводит намерение компании «Магнит» провести комплексную цифровизацию сети, в ходе которой будет создана интеллектуальная система предсказания покупательского спроса на базе машинного обучения в облаке Azure.

Публичные облака

Сегмент публичных облаков занимает 85% рынка. Лидером в этом сегменте остается Microsoft, доля которой составляет 11,1%. По итогам года публичные облачные услуги были наиболее востребованы в ритейле и оптовой торговле, а также финансовом секторе.

Рост потребления публичных облаков был обусловлен тем, что на их базе можно внедрять различные инновационные решения и технологии, таких как контейнерная виртуализация, аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей.

Компания Microsoft остается лидером российского рынка публичных облаков

На рынке публичных облаков 59,8% приходится на услуги типа «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Категории «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS) занимают 29,7% и 10,6% рынка соответственно.

Аналитики зафиксировали годовой рост доли PaaS на 2,6%. Они объясняют это наличием спроса на платформенные решения со стороны крупных организаций. В следующие два-три года ожидается их активный переход на PaaS-модель, вызванный необходимостью обеспечить гибкость и непрерывность бизнес-процессов.

Лидером среди поставщиков облачных PaaS-решений в России также является Microsoft, этот тип услуг доступен в ее облаке Azure.

Предыдущие периоды

Напомним, по итогам 2017 г. объем российского рынка облачных услуг, включая публичные и частные облака, составил $663,74 млн, показав годовой рост на 49%. При этом аналитики предсказывали, что в 2018 г. рост рынка составит 20,7% в долларах, а в следующие пять лет объем потребления облачных услуг достигнет $1,49 млрд.

В IDC тогда отмечали, что в 2017 г. высокие темпы роста были следствием интереса крупного бизнеса к технологиям обработки больших данных и искусственному интеллекту, а также стабилизации рубля по сравнению с 2016 г. Однако в 2018 г. наблюдался рост курса доллара, что должно было негативно отразится на спросе. На этом фоне негативное влияние ожидалось и от повышения ставки рефинансирования. В результате, предсказывали аналитики, сократятся возможности бизнеса инвестировать в цифровую трансформацию, и все это вместе замедлит темпы роста рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В 2017 г. интерес к облакам возрос как со стороны возможных заказчиков, так и со стороны потенциальных поставщиков облачных услуг, в число которых входят крупные интернет и телеком-компании. В целом наблюдалось преобладание публичных облаков над частными. Самый быстрый рост демонстрировала облачная инфраструктура, спрос на которую рос среди крупных компаний из сфер розничной и оптовой торговли, банковского дела и страхования.