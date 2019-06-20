Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова

5591
Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Минкомсвязи хочет сделать единым исполнителем систем автоматической фиксации нарушений ПДД компанию «ГЛОНАСС-БДД», созданную «Ростехом», АО ГЛОНАСС и группой «Сотка Высоток». «Сотка Высоток» это владелец аналогичной системы «Автодория», созданной супругой экс-министра связи Светланой Никифоровой.

Единый исполнитель систем фиксации нарушений ПДД

Минкомсвязи готовит проект распоряжения Правительства «об определении единого исполнителя работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика».

В телеграмме Константин Носков ссылается на два поручения Президента России Владимира Путина от 16 и 31 мая 2019 г., а также на поручение вице-премьера Максима Акимова от 5 июня 2019 г. Согласно телеграмме, единым исполнителем планируется назначить ООО «ГЛОНАСС БДД».

Сколько заработают разработчики новой системы

Телеграмма была направлена высшим должностным лицам субъектов федерации. В ней Носков просит в максимально короткий срок дать ответ о заинтересованности субъектов федерации в следующей модели контрактации: аренда камер фото- и видеофиксации от 65 тыс. руб. до 95 тыс. руб. в месяц либо от 150 руб. до 250 руб. за услугу предоставления информации о выявленном факте нарушения правил дорожного движения (ПДД),

Кроме того, министр связи просит дать информацию о количестве необходимых зон контроля нарушений ПДД на автодорогах и об ответственных органах субъектов федерации.

avtodor600.jpg

Единым исполнителем систем автоматической фиксации нарушений ПДД станут «ГЛОНАСС-БДД»,
АО ГЛОНАСС и группа «Сотка Высоток», владеющая системой «Автодория»,
созданной женой прошлого министра связи

Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» отмечают, что сейчас в России работает 10,8 тыс. стационарных камер. За 2018 г. они зафиксировали 106 млн нарушений.

Соответственно, при модели с абонентской платой будущий единый исполнитель сможет зарабатывать в год от 8,42 млрд руб. до 11,6 млрд руб. При использовании модели с оплатой за каждое нарушение выручка получится на уровне 15,9 млрд руб. – 26,5 млрд руб.

В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили, что указанная телеграмма действительно рассылалась. «Мы хотим услышать мнение регионов, после чего будем делать дальнейшие выводы и принимать решение», - сказал СNews представитель ведомства Евгений Новиков.

Кто стоит за «ГЛОНАСС БДД»

Согласно данным базы «Контур - Фокус», ООО «ГЛОНАСС БДД» (полное название – «ГЛОНАСС – Безопасность дорожного движения») зарегистрирована в городе Иннополис республики Татарстан. Компания на 34% принадлежит госкорпорации «Ростех», на 30% подконтрольному государству АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра – ГЛОНАСС»).

Оставшиеся 35% в «ГЛОНАСС БДД» принадлежат другой компании из Татарстана – ООО «Сотка Высотка». Она принадлежит своему же гендиректору Артему Лопатину, который также возглавляет «ГЛОНАСС БДД».

След Николая Никифорова

В группу «Сотка Высоток» также входит компания Межрегиональная инфраструктурная группа», которая реализует проект обеспечения непрерывного покрытия сотовой связь вдоль автодорог в республике Татарстан. Кроме того, «Сотка Высоток» в 2018 г. приобрела 70% в разработчике систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Автодория».

Ранее «Автодория» находилась под контролем фонда «Стартобаза» Светланы Никифорова, жены бывшего министра связи Татарстана и экс-министра связи России Николая Никифорова. Система «Автодория» представляет из себя набор камер, установленных вдоль определенного участка дороги.

Камеры определяют номер проезжающей машины, координаты и скорость в начале и в конце определенного участка дороги. Полученные данные передаются в Единый вычислительный центр, который вычисляет среднюю скорость на дороге, и, если она превышает допустимую, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) выставляет штраф нарушителю.

Внедрение системы началось в 2013 г., соответствующий проект был одобрен занимавшим в то время пост вице-премьера Игорем Шуваловым. Система была внедрена в полутора десятках регионов, включая Москву и Татарстан.

Однако постепенно «Автодория» стала сдавать свои позиции. В 2017 г. от нее отказались власти Москвы, в 2018 г. - власти Татарстана. Кроме того, вице-премьер Максим Акимов выступил против создания систем контроля безопасности дорожного движения путем государственно-частного партнерства.

Теперь же получается, что «Автодория» получила нового владельца, который, в свою очередь, нашел влиятельных партнеров в лице «Рсотеха» и АО «ГЛОНАСС». В результате создаваемый союз может стать единым исполнителем в сфере систем фото-и видеофиксации нарушений ПДД. Пресс-службы «Ростеха», АО «ГЛОНАСС» и «Сотки Высоток» к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Другие материалы рубрики

«Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда

Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог

Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием

Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми?

Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе

Власти хотят покупать российские антивирусы и офисное ПО на деньги из бюджета «Цифровой экономики»

Техника

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

10 причин купить электросамокат

10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж

7 приложений для ведения бюджета: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Компания месяца

Клиентам важно решать задачи с помощью эффективного ИТ

Исаак Мостов

Вице-президент ГК «Рамакс»

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии