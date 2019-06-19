Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием

Госдума работает над введением биометрической регистрации для депутатов. Когда система заработает, депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после биометрической идентификации. Таким образом, один депутат не сможет больше голосовать за другого, отсутствующего в зале.



Биометрия в Госдуме

Госдума начала работу по введению биометрической регистрации для депутатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин перед началом семинара «Новые технологии для экономики будущего» в «Школе 21» Сбербанка. Заявление Володина приведено на сайте Думы.

«Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной Думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата», — сообщил он.

До этого председатель Госдумы сообщал, что механизм биометрической регистрации депутатов в Госдуме может заработать в зале пленарных заседаний еще до осени.

На сайте Российской общественной инициативы граждане могут проголосовать за или против введения идентификации депутатов Госдумы по биометрическим данным. На сайте отмечается, что в СМИ часто вспыхивают скандалы из-за того, что депутаты голосуют друг вместо друга. То есть, некоторые «проголосовавшие» на момент голосования отсутствуют в зале заседаний. Биометрическая идентификация должна положить этому конец.

Биометрическая идентификация в России

Напомним, в России внедряется механизм биометрической идентификации клиентов банков, необходимой для их удаленного обслуживания. С этой целью в отделениях банков проводится сбор образцов изображение лица и голоса граждан. Данные вносятся в единую биометрическую систему (ЕБС).

Участие в проекте первыми подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк. По состоянию на январь 2019 г. к системе сбора биометрии было подключено около 170 банков.

В Госдуме введут биометрическую идентификацию депутатов

Для идентификации пользователей используются два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен. Сдав один раз образцы изображения лица и звука голоса, пользователь может в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично. Для этого нужно, чтобы шаблоны лица и голоса были размещены в ЕБС, и чтобы у пользователя был аккаунт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Расходы и доходы

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Затраты на ее создание оцениваются в 247,6 млн руб., не считая расходов самих банков на оборудование. Тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

По всей России система начала работать с 30 июня 2018 г., поскольку для этого необходимо было внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. На первом этапе к системе будут подключены только банки.

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.