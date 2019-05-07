Microsoft выпустила инструмент для тренировки роботов. Видео

Microsoft представила облачную платформу для разработчиков автономных роботов нового поколения. Инструментарий платформы включает машинное обучение и тренинги навыков роботов для работы в реальном мире.

Искусственный интеллект для обучения роботов

Компания Microsoft представила свою платформу для разработки и обучения автономных роботов. Платформа базируется на облачной технологии Azure и частично на разработках стартапа Bonsai, недавно поглощенного Microsoft, со специализацией в области искусственного интеллекта и интенсивного тренинга автономных систем.



Платформа сочетает комплекс инструментов для машинного обучения собственной разработки Microsoft с широким спектром инструментов для моделирования – от Microsoft AirSim до сторонних тренажеров для обучения моделей в реалистичной, но при этом безопасной среде. Кроме того, в состав платформы включена поддержка ряда облачных сервисов Microsoft для интернета вещей, а также операционной системы Microsoft Robot Operating System с открытым исходным кодом.

«Машины прогрессируют от систем с полным ручным управлением в направлении интеллектуальных систем с ограниченным набором автоматических функций и далее – к превращению в интеллектуальные устройства, способные самостоятельно справляться с реальными ситуациями, - отметил Гурдип Палл (Gurdeep Pall), вице-президент Microsoft по системам ИИ для бизнеса. - Мы хотим помочь нашим потребителям ускорить этот процесс без необходимости привлечения армии экспертов в области ИИ».

Как заставить робота поумнеть

Основное предназначение новой платформы Microsoft для разработки и обучения автономных роботов – помощь разработчикам в разработке и обучении роботов навыкам для самостоятельных физических действий, отмечают в компании.

Так, например, при дистанционном управлении роботом в реальной ситуации оператору приходится продумывать до мелочей каждое его движения. С помощью облака Azure и новой платформы Microsoft разработчики получают возможность «обучать» роботов некоторым основным навыкам передвижения – например, шагать по ступенькам, огибать препятствия различного рода и т.п.



Глава Microsoft Сатья Наделла представляет обучающую платформу

Переложив навыки самостоятельного принятия решений в шаблонных ситуациях на робота, его оператор сможет не отвлекаться по мелочам и сосредоточить свое внимание на решении основной задачи. Оператор также будет необходим чтобы приструнить робота, который собрался самостоятельно штурмовать препятствие в виде человека, которому он может причинить боль.

Набор инструментов Microsoft для обучения роботов также включает платформу моделирования AirSim с открытым исходным кодом, которая была первоначально разработана в Microsoft для применения технологий искусственного интеллекта для обучения беспилотных летательных аппаратов, автомобилей или роботов, обучающихся в высокоточных симулируемых средах. Эта платформа также может использоваться для обучения автономных систем с использованием современных отраслевых симуляторов.

Умные роботы в облаке

Платформа Microsoft для обучения роботов, показанная на этой неделе в рамках ежегодной конференции Microsoft Build, все еще находится в стадии разработки. Однако у Microsoft уже имеются партнеры по обкатке и внедрению этого инструментария.

Обучаемый погрузчик Toyota Material Handling

Так, компания Toyota Material Handling разрабатывает на базе платформы Microsoft автономный интеллектуальный автопогрузчик для складских помещений.

Внедрение таких интеллектуальных погрузчиков и других транспортных средств с автоматическим управлением (automated guided vehicles, AGV) с возможности адаптации к условиям эксплуатации позволит повысить производительность, отмечают в Toyota Material Handling. Интеллектуальные погрузчики, к примеру, можно перенаправлять группами на выполнение оперативных задач в нужное время.

При разработке автономных интеллектуальных погрузчиков в Toyota Material Handling также использовали инструментарий AirSim, который позволяет использовать различные инструменты искусственного интеллекта при обучении машин, в том числе, для решения сложных задач по частям.

Так, при разработке интеллектуальных погрузчиков задача была разделена на две концепции: подход к грузу, выравнивание поддона, подбор поддона; обнаружение людей и погрузчиков, доставка поддона, возвращение на зарядную станцию. Машинное обучение также помогло системе учиться на более сложных этапах, таких как выравнивание лифта по горизонтали и затем поиск правильных углов.

Змееподобный робот Sarcos Guardian S умеет карабкаться по стенам

Компания Sarcos, специализирующаяся на управляемых оператором роботах для дистанционной визуальной инспекции труднодоступных или опасных объектов, представила компактных змееподобных роботов Sarcos Guardian S, способных автономно огибать препятствия, подниматься по лестницам и даже карабкаться по металлическим стенам.

Роботы Sarcos Guardian S предназначены для определения трещин в промышленных трубопроводах, поиска людей под завалами зданий, определения наличия опасных газов на месте аварии и т.п. Предполагается, что Sarcos Guardian S будет использоваться для аварийного восстановления и промышленных инспекций.