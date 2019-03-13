Россияне выпустили «первый в мире» iPhone с турбийоном. Видео

В России представлена новая модификация смартфонов iPhone XS и XS Max со встроенными механическими часами и турбийоном – механизмом повышения точности хода за счет нивелирования воздействия земной гравитации. Смартфон создан отечественной компанией Caviar и, по заявлениям разработчиков, не имеет аналогов во всем мире.

Высокая точность

Российская компания Caviar выпустила особую модификацию смартфона iPhone XS, не имеющую, по данным самой компании, ни одного аналога в мире. Гаджет вошел в коллекцию Grand Complications, и главная его отличительная особенность, делающая его «единственным и неповторимым» – это интегрированный в корпус турбийон.

Столь необычное название носит очень технически сложный, но при этом миниатюрный механизм, входящий в состав дорогих наручных часов. Он предназначен для повышения точности работы часового механизма за счет компенсации воздействия гравитации.

По цене автомобиля

Полное название смартфона звучит как Caviar Grand Complications Tourbillon. Всего будет выпущено 99 его экземпляров, и стоить он будет от 499 тыс. руб. От чего будет зависеть итоговая цена устройства, производитель не сообщает, но в пресс-релизе сказано, что турбийон будет встроен как в iPhone XS, так и в более крупный смартфон iPhone XS Max, цена классической версии которого в России может достигать 130 тыс. руб.

Турбийон хоть и мал размерами, но невооруженным глазом хорошо различим на циферблате

Для сравнения, швейцарские часы с турбийоном стоят, в среднем, 970 тыс. руб. Существуют и более дорогие экземпляры: Patek Philippe Grand Complications, к примеру, оцениваются в 49,2 млн руб.

Особенности механизма

Почему многофункциональный смартфон стоит дешевле устройства, предназначенного, по сути, лишь для отображения текущего времени, в Caviar не сообщают. Встроенный в Grand Complications Tourbillon часовой механизм состоит из 19 камней, а подзавод здесь ручной. Колесико подзавода, как видно на рендерах, ощутимо выпирает за границы корпуса смартфона.

Колесико автоподзавода не позволит носить iPhone с турбийоном в фирменном чехле Apple

Запас хода часов составляет 30 часов, а упомянутый турбийон размещен в положении «шесть часов». Здесь он одноминутный, то есть он совершает 1 оборот вокруг своей оси ровно за 1 минуту. Турбийон был разработан в 1795 г. и запатентован в 1801 г. французским часовщиком Абрахамом-Луи Бреге (Abraham-Louis Breguet).

Другими словами, смартфон iPhone XS, предназначенный в первую очередь для телефонного и текстового общения, также всегда будет показывать точное время, в какой бы точке земного шара ни находился его владелец. В состав классического турбийона входят баланс, анкерная вилка и анкерное колесо, расположенные на специальной вращающейся площадке. Caviar не создавала часовой механизм с нуля – вместо этого она обратилась к некоему известному европейскому производителю, наименование которого не раскрывает.

Дизайн

Общая концепция дизайна смартфонов Apple 2018 г. выпуска сохранена – формы и узнаваемы, двойная камера на тыльной панели и вырез-монобровь в экране на месте. Лицевая панель смартфона исключительно черная, как и торцы корпуса, а сзади аппарат украшен золотом (пробу Caviar не уточняет), композитным камнем черного и белого цветов и непосредственно часами с турбийоном.

Черный цвет спереди и на торцах хорошо сочетаются с задней панелью, покрытой настоящим золотом

Как сказано в пресс-релизе Caviar, дизайн тыльной части смартфона представляет собой стилистически переосмысленные изображения планет с их орбитами.

iPhone с российским колоритом

Выпуск оригинальных модификаций смартфонов Apple – это основной вид деятельности компании Caviar, и она ежегодно презентует несколько уникальных моделей. В январе 2017 г. она представила iPhone 7 с покрытием из чистого золота и портретами Владимира Путина и Дональда Трампа (Donald Trump) за 394 тыс. руб., а в конце осени 2016 г. ею была разработана пуленепробиваемая версия iPhone 7 для сотрудников МВД. Стоимость смартфона составила 224 тыс. руб.

В сентябре 2018 г. Caviar повторно запустила производство пуленепробиваемых смартфонов Apple, но на этот раз броню получили новейшие iPhone XS и XS Max, оцененные минимум в 639 тыс. руб. И со встроенными в смартфон часами она тоже уже экспериментировала – октябрь 2018 г. ознаменовался выходом iPhone XS и XS Max с механическими часами-скелетонами, встроенными в заднюю панель корпуса. Стоимость новинок стартовала от 399 тыс. руб.

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