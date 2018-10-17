В России выпустили гибрид iPhone XS и механических часов-скелетонов. Видео

Компания Caviar выпустила роскошные iPhone XS, у которых на задней панели корпуса находятся механические часы. Корпус самих часов прозрачный, что позволяет видеть работу механизма. Цены на такой iPhone начинаются от 399 тыс. руб.

iPhone с механическими часами

Российская компания Caviar, превращающая iPhone в предметы роскоши, выпустила линейку устройств Caviar Grand Complications Skeleton на основе iPhone XS и iPhone XS Max. Особенностью линейки стало то, что на задней панели iPhone размещены механические часы с прозрачным корпусом, сквозь который видна работа механизма.

Часы-скелетон изготовлены в Швейцарии и заводятся вручную. Прозрачная часть корпуса изготовлена из сапфирового стекла. Часы созданы специалистами Caviar на базе швейцарского ETA Unitas 6498-1. Они получили ручной завод, 17 камней, 18000 полуколебаний в час и запас хода до 30 часов. Детали механизма были покрыты двойным золотым нанесением Double Electroplating толщиной в 7 микронов и с содержанием золота 999. Платина механизма украшена ручным гильошированием с орнаментом в стиле барокко.

Какие есть модели

Самой бюджетной моделью в новой линейке стал Skeleton Titanium стоимостью 399 тыс. руб. На корпусе устройства в качестве украшения присутствуют гравированные декоративные шестеренки из полированного титана. Они расположены на резном панно из черненого титана.

Модель Skeleton Pink Gold стоимостью 410,5 тыс. руб. примечательна тем, что для покрытия деталей часового механизма использовалось розовое золото. Корпус украшен гравированными декоративными шестеренками, которые также покрыты розовым золотом по технологии Double Electroplated.

В России выпустили iPhone XS с механическими часами на обратной стороне

В самой дорогой модели линейки Skeleton Black & Gold стоимостью 454 тыс. руб. корпус украшен гравированным черненым титаном и гравированными декоративными шестеренками, на которые нанесено золотое покрытие по технологии Double Electroplated.

Каждая модель была выпущена ограниченной серией в 99 экземплярах.

Другие модели iPhone от Caviar

Caviar уже экспериментировала с iPhone XS Max — компания выпустила на его основе линейку Maximum, где каждая модель отличается каким-нибудь максимальным параметром — это может быть предельная, вплоть до пуленепробиваемости, прочность, наилегчайший вес или максимальное количество золота или бриллиантов. Цена устройств варьируется от 329 тыс. руб. до 999 тыс. руб.

В 2017 г. Caviar выпустила дизайнерские iPhone 7 с портретами Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Корпусы аппаратов покрыты драгметаллами, на которых выгравированы изображения. Подарочный набор из двух смартфонов One World, приуроченный к инаугурации президента США, можно было купить за 398 тыс. руб.

История компании

Создателем бренда Caviar является итальянский ювелир Илия Джакометти (Elia Giacometti), потомственный глава семейного ювелирного дома Perla Penna. Первый смартфон в драгоценном корпусе Джакометти сделал в 2010 г. для личного пользования. Однако после посещения выставки Millionaire Fair в Москве ювелир начал получать заказы на подобные аппараты от состоятельных россиян.

В 2011 г. была создана первая коллекция роскошных аппаратов на основе продукции Apple, в которой был использован iPhone 4s. В 2012 г. аппараты стали доступны в России в онлайн-магазине. Позднее компания выпустила коллекции на основе других продуктов Apple, в том числе iPad mini и Apple Watch. Также были созданы коллекции на базе смартфонов Samsung и Huawei.