Продажи смартфонов Apple и Samsung обрушились по всему миру

Глобальная статистика продаж смартфонов весьма неутешительна для Samsung и Apple. Популярность их телефонов рухнула вниз всего за год, тогда как Huawei и Xiaomi лишь укрепили свои позиции на рынке и не намерены останавливаться в росте.

Падение спроса

Аналитическая компания Gartner сообщила о масштабном падении продаж смартфонов компаний Samsung и Apple в масштабах всего мира. Согласно статистике, разница в объемах продаж за 2017 г. и 2018 г. в случае Samsung исчисляется десятками миллионов.

Продажи Apple просели не так серьезно, однако доли рынка у обеих компаний заметно уменьшились. Статистика Gartner не включает официальную информацию Apple и Samsung – обе компании не публикуют данные о количестве проданных смартфонов. Apple, к примеру, закрыла статистику, в том числе и от инвесторов, в начале 2019 г. на фоне низкого спроса на iPhone.

Неутешительная статистика

Исходя из данных Garner, за весь 2018 г. Apple реализовала 209,1 млн телефонов, удержав долю рынка на уровне 13,4%. Показатели 2017 г. были значительно лучше: 14% доля рынка и практически 215 млн реализованных мобильников во всех странах присутствия.

Статистика продаж смартфонов за весь 2017 г. и 2018 г.

Производитель Кол-во, млн шт., 2018 г. Доля рынка, 2018 г. Кол-во, млн шт., 2017 г. Доля рынка, 2017 г. Samsung 295 19% 321,3 20,9% Apple 209,1 13,4% 214,9 14% Huawei 202,9 13% 150,5 9,8% Oppo 122,4 7,9% 88,9 5,8% Xiaomi 118,8 7,6% 112,1 7,30% Другие производители 607 39% 648,7 42,2%

Источник: Gartner

У Samsung ситуация заметно хуже. В 2018 г. она продала больше всех смартфонов – 295 млн, что составило 19% от общего количества. При этом годом ранее ее продажи составляли 321,3 млн или 20,9%. Итого, всего за год объемы сократились на 26,3 млн смартфонов.

Не менее наглядна статистика за последнюю четверть 2018 г.: продажи корейского и американского техногигантов активно сокращались и по итогу квартала составили 70,8 млн смартфонов у Samsung и 65,5 млн у Apple. За аналогичный период 2017 г. компании реализовали, соответственно, 74 млн и 73,2 млн телефонов.

Китайцы наступают

Apple и Samsung продолжают удерживать первые две строчки в рейтинге производителей смартфонов, но на пятки им наступает китайская компания Huawei. В четвертом квартале 2018 г. ее смартфоны разошлись по миру в количестве 60,4 млн, и в целом ее доля рынка выросла с 10,8% в конце 2017 г. до 14,8%.

Смогут ли Samsung и Apple и дальше удерживать лидерские позиции в сегменте смартфонов?

Рост продаж продемонстрировала и компания Oppo, расположившаяся на четвертой строчке, а пятое место заняла компания Xiaomi. Четвертый квартал 2018 г. выдался для нее не очень удачным – продажи составили 27,8 млн против 28,2 млн в конце 2017 г., но за весь год ее доля хоть немного, но все же увеличилась – 7,3% в 2017 г. и 7,6% в 2018 г.

Статистика продаж смартфонов в IV квартале 2017 г. и 2018 г.

Производитель Кол-во, млн шт., IV квартал 2018 г. Доля рынка, IV квартал 2018 г. Кол-во, млн шт., IV квартал 2017 г. Доля рынка, IV квартал 2017 г. Samsung 70,8 17,3% 74 18,2% Apple 65,5 15,8% 73,2 17,9% Huawei 60,4 14,8% 43,9 10,8% Oppo 31,6 7,7% 25,7 6,3% Xiaomi 27,8 6,8% 28,2 6,9% Другие производители 153,2 37,5% 162,9 39,9%

Источник: Gartner

Oppo, Xiaomi и Huawei втроем потеснили не только Samsung и Apple, но и других производителей: в 2017 г. они удерживали 42,2-процентную долю рынка, а в 2018 г. – уже 39-процентную. Наибольший рост продемонстрировала Huawei, и эксперты исследовательской компании Canalys полагают, что в обозримом будущем она может сместить Apple со второй строчки рейтинга на третью если не во всем мире, то, по крайней мере, в Европе.

Лидеры не сдаются

Apple и Samsung используют различные методы по удержанию и повышению спроса на свои смартфоны. К примеру, в сентябре 2018 г. Apple выпустила очень дорогие iPhone XS и XS Max, к которым вскоре присоединился ненамного более доступный iPhone XR, а уже в январе 2019 г. она объявила о снижении цен на них. Стоимость должна упасть во всех странах, где новые iPhone не приняли из-за дороговизны, включая Китай и Россию. В нашей стране снижения цен пока не было, в отличие от КНР. В Китае эта мера действительно сработала, хотя и имела очень временный эффект – продажи краткосрочно подскочили, а затем вновь рухнули, в том числе и на фоне анонса более современных и при более доступных конкурентов. К ним относится, в частности, представленный 20 февраля 2019 г. Xiaomi Mi 9.

Samsung избрала немного другую тактику: вместо снижения цен спустя полгода с момента дебюта своих смартфонов она сразу установила в России цены на новые Galaxy S10, практически не отличающиеся от их стоимости в Европе. Помимо этого, она заинтересовала потенциальных покупателей уникальным сгибающимся смартфоном Galaxy Fold, продажи которого стартуют в апреле 2019 г. Правда, в нем уже обнаружился неустраняемый недостаток, и пока неизвестно, как его наличие в смартфоне отразится на продажах.