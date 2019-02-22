Продажи смартфонов Apple и Samsung обрушились по всему миру
Падение спроса
Аналитическая компания Gartner сообщила о масштабном падении продаж смартфонов компаний Samsung и Apple в масштабах всего мира. Согласно статистике, разница в объемах продаж за 2017 г. и 2018 г. в случае Samsung исчисляется десятками миллионов.
Продажи Apple просели не так серьезно, однако доли рынка у обеих компаний заметно уменьшились. Статистика Gartner не включает официальную информацию Apple и Samsung – обе компании не публикуют данные о количестве проданных смартфонов. Apple, к примеру, закрыла статистику, в том числе и от инвесторов, в начале 2019 г. на фоне низкого спроса на iPhone.
Неутешительная статистика
Исходя из данных Garner, за весь 2018 г. Apple реализовала 209,1 млн телефонов, удержав долю рынка на уровне 13,4%. Показатели 2017 г. были значительно лучше: 14% доля рынка и практически 215 млн реализованных мобильников во всех странах присутствия.
|Производитель
|Кол-во, млн шт., 2018 г.
|Доля рынка, 2018 г.
|Кол-во, млн шт., 2017 г.
|Доля рынка, 2017 г.
|Samsung
|295
|19%
|321,3
|20,9%
|Apple
|209,1
|13,4%
|214,9
|14%
|Huawei
|202,9
|13%
|150,5
|9,8%
|Oppo
|122,4
|7,9%
|88,9
|5,8%
|Xiaomi
|118,8
|7,6%
|112,1
|7,30%
|Другие производители
|607
|39%
|648,7
|42,2%
Источник: Gartner
У Samsung ситуация заметно хуже. В 2018 г. она продала больше всех смартфонов – 295 млн, что составило 19% от общего количества. При этом годом ранее ее продажи составляли 321,3 млн или 20,9%. Итого, всего за год объемы сократились на 26,3 млн смартфонов.
Не менее наглядна статистика за последнюю четверть 2018 г.: продажи корейского и американского техногигантов активно сокращались и по итогу квартала составили 70,8 млн смартфонов у Samsung и 65,5 млн у Apple. За аналогичный период 2017 г. компании реализовали, соответственно, 74 млн и 73,2 млн телефонов.
Китайцы наступают
Apple и Samsung продолжают удерживать первые две строчки в рейтинге производителей смартфонов, но на пятки им наступает китайская компания Huawei. В четвертом квартале 2018 г. ее смартфоны разошлись по миру в количестве 60,4 млн, и в целом ее доля рынка выросла с 10,8% в конце 2017 г. до 14,8%.
Рост продаж продемонстрировала и компания Oppo, расположившаяся на четвертой строчке, а пятое место заняла компания Xiaomi. Четвертый квартал 2018 г. выдался для нее не очень удачным – продажи составили 27,8 млн против 28,2 млн в конце 2017 г., но за весь год ее доля хоть немного, но все же увеличилась – 7,3% в 2017 г. и 7,6% в 2018 г.
|Производитель
|Кол-во, млн шт., IV квартал 2018 г.
|Доля рынка, IV квартал 2018 г.
|Кол-во, млн шт., IV квартал 2017 г.
|Доля рынка, IV квартал 2017 г.
|Samsung
|70,8
|17,3%
|74
|18,2%
|Apple
|65,5
|15,8%
|73,2
|17,9%
|Huawei
|60,4
|14,8%
|43,9
|10,8%
|Oppo
|31,6
|7,7%
|25,7
|6,3%
|Xiaomi
|27,8
|6,8%
|28,2
|6,9%
|Другие производители
|153,2
|37,5%
|162,9
|39,9%
Источник: Gartner
Oppo, Xiaomi и Huawei втроем потеснили не только Samsung и Apple, но и других производителей: в 2017 г. они удерживали 42,2-процентную долю рынка, а в 2018 г. – уже 39-процентную. Наибольший рост продемонстрировала Huawei, и эксперты исследовательской компании Canalys полагают, что в обозримом будущем она может сместить Apple со второй строчки рейтинга на третью если не во всем мире, то, по крайней мере, в Европе.
Лидеры не сдаются
Apple и Samsung используют различные методы по удержанию и повышению спроса на свои смартфоны. К примеру, в сентябре 2018 г. Apple выпустила очень дорогие iPhone XS и XS Max, к которым вскоре присоединился ненамного более доступный iPhone XR, а уже в январе 2019 г. она объявила о снижении цен на них. Стоимость должна упасть во всех странах, где новые iPhone не приняли из-за дороговизны, включая Китай и Россию. В нашей стране снижения цен пока не было, в отличие от КНР. В Китае эта мера действительно сработала, хотя и имела очень временный эффект – продажи краткосрочно подскочили, а затем вновь рухнули, в том числе и на фоне анонса более современных и при более доступных конкурентов. К ним относится, в частности, представленный 20 февраля 2019 г. Xiaomi Mi 9.
Samsung избрала немного другую тактику: вместо снижения цен спустя полгода с момента дебюта своих смартфонов она сразу установила в России цены на новые Galaxy S10, практически не отличающиеся от их стоимости в Европе. Помимо этого, она заинтересовала потенциальных покупателей уникальным сгибающимся смартфоном Galaxy Fold, продажи которого стартуют в апреле 2019 г. Правда, в нем уже обнаружился неустраняемый недостаток, и пока неизвестно, как его наличие в смартфоне отразится на продажах.