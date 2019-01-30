Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания снизит цены на iPhone в тех регионах, где наблюдаются резкие колебания курса валют. Цены отныне будут привязаны не к доллару, а к национальным валютам — их вернут на тот уровень, какими они были год назад. Решение связано с тем, что продажи iPhone в этих регионах ослабли.

Пересмотр ценников

Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters.

По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образованию цен на iPhone. Компания больше не будет жестко привязывать ценник к курсу доллара, а вместо этого установит цены в местных валютах для каждого рынка.

Кук пояснил, что регионы, где продажи iPhone в последнее время были самыми слабыми — это как раз страны, страдающие от нестабильности курса валют. Цены для них будут изменены таким образом, чтобы сделать их ближе к тому, какими они были раньше в национальной валюте.

«Когда мы оценили макроэкономические условия на некоторых из этих рынков по состоянию на январь, мы решили отмотать все назад, чтобы это больше было похоже на то, какими наши локальные цены были год назад, в надежде, что это поможет продажам в этих регионах», — приводит слова Кука Reuters.

Где в 2018 г. подорожал доллар

В 2018 г. сразу несколько национальных валют на важных для Apple рынках испытали резкое снижение стоимости по отношению к доллару. Например, в конце января 2018 г. за $1 давали 3,78 турецких лир, однако сейчас он стоит уже 5,31 лир. Курс китайского юаня год назад был 6,32 юаней за доллар, сейчас он находится на отметке 6,73 юаней. Год назад в Бразилии за $1 давали 3,18 бразильского реала, сейчас курс поднялся до 3,72 реала.

В России год назад $1 стоил около 56 руб., но сегодня курс находится на уровне 66 руб. за доллар. Похожая ситуация сложилась в Индии: за год стоимость доллара подскочила с 63,77 индийских рупий до 71,64 рупий. В ЮАР доллар поднялся с 11,96 южноафриканских рэндов до 13,62 рэндов. В Малайзии был зафиксирован скачок курса доллара с 3,9 малазийских ринггитов год назад до 4,1 ринггитов сегодня.

Финансовые показатели Apple

Apple только что опубликовала финансовые результаты I квартала финансового 2019 г., который закончился для компании 29 декабря календарного 2018 г. Выручка компании составила $84,3 млрд, продемонстрировав годовой спад на 5%. Операционная прибыль сократилась до $23,4 млрд, что на 11% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль составила $19,97 млрд по сравнению с $20,1 млрд годом ранее.

Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone в регионах с нестабильным долларом

Начиная с прошлого квартала Apple не указывает в отчетности, сколько единиц той или иной техники было продано за истекший период, но сообщает, на какую сумму. Поэтому неизвестно, сколько штук iPhone было отгружено за последний квартал. Однако в денежном выражении их продажи составили $51,98 млрд, показав годовой спад на 15%. В беседе с Reuters Кук объяснил это ослаблением экономики Китая и спадом продаж iPhone в этой стране.

Примечательно, что на данный квартал пришлись предновогодние продажи, однако это не спасло ситуацию. Wall Street Journal пишет, что в предпраздничном квартале выручка и прибыль Apple упали впервые за 10 лет. Кук сообщил Reuters, что продажи iPhone просели в предновогоднем квартале впервые в истории компании.

Одновременно был зафиксирован годовой рост продаж Mac на 9%, iPad — на 17%, носимых гаджетов и устройств для дома — на 33%. Выручка от сервисов продемонстрировала рост на 19%, достигнув рекордной отметки в $10,9 млрд.

Цены и спрос на iPhone

Напомним, с 1 января 2019 г. Apple подняла цены на всю свою технику в России. В сносках к ценникам на своем сайте компания поясняет, что новые цены включают НДС в размере 20%. Напомним, с начала года НДС в России вырос с прежних 18% до 20%, с чем и связан пересмотр ценообразования. Изменение цен на технику Apple просматривается практически по всем позициям и в среднем составляет 1,7%. Для смартфона iPhone Xs увеличение цены составило 1491 руб. (до 89481 руб.), то есть 1,69%.

Вместе с тем в начале месяца стало известно, что Apple сокращает и без того урезанные производственные планы по выпуску новых моделей iPhone на очередные 10% на ближайшие три месяца. Это второе сокращение производства флагманских смартфонов компании за последние два месяца.

Также Apple еще в начале января заявила, что пересмотрела прогноз по выручке за 2018 г. В исправленном прогнозе планируемая выручка за последние три месяца 2018 г. составила $84 млрд, что значительно ниже предыдущего прогноза в рамках $89-$93 млрд.

По данным Reuters, многие аналитики считают первопричиной сокращения поставок слишком завышенные цены на новые iPhone, однако по мнению руководства Apple, резкое снижение прогнозов по выручке стало отражением слабого спроса на iPhone в Китае, вызванного замедлением экономики из-за торговой войны с США.