Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход»

Как и прогнозировал ранее CNews со ссылкой на собственные источники, ФГБУ НИИ «Восход» возглавил Макар Герман. У «Восхода» нет директора с 2017 г. Герман также был назначен не директором, а исполняющим обязанности. Сообщение о его назначении было размещено на сайте «Восхода» задним числом.

Новый глава «Восхода»

Исполняющим обязанности директора ФГБУ НИИ «Восход» стал Макар Герман. Ранее эту позицию занимал Дмитрий Старовойтов, который был перемещен на должность первого заместителя директора по инновационному развитию. Напомним, в конце января 2019 г. CNews сообщал о грядущем назначении Германа со ссылкой на собственные источники, в том числе близкие к Правительству.

В ЕГРЮЛ запись о том, что Герман является и. о. директора, была внесена 12 февраля. Сообщение о назначении Германа, датированное 5 февраля, то есть задним числом, также появилось на сайте «Восхода». По наблюдениям CNews, как минимум 11 февраля новость еще не была размещена на сайте.

На своей странице в Facebook запись о том, что он начал работать в «Восходе», Герман сделал 1 февраля, однако должность тогда не указал. По данным CNews, даже 19 февраля 2019 г. не все сотрудники «Восхода» были в курсе назначения Германа.

Напомним, с 2017 г. у НИИ «Восход» нет постоянного гендиректора — после того, как глава предприятия Армен Кочаров перешел на работу в компанию «Новые облачные технологии» (разработчик продукта «Мой офис»). С тех пор и до назначения Германа и. о. главы предприятия был Дмитрий Старовойтов.

Карьерный путь Германа

Макар Герман родился в 1981 г. в Перми. В 2005 г. поступил на госслужбу. В 2008 г. он стал главой аппарата губернатора Пермского края Олега Чиркунова, где курировал ряд ИТ-проектов. В частности, он занимался внедрением в крае электронного правительства.

Исполняющим обязанности директора ФГБУ НИИ «Восход» стал Макар Герман

Кроме того, Герман реализовывал проект «Шаг к цели». Для чиновников администрации края на платформе Wordpress заводили страницы, где они отчитывались о своей работе в виде рассказа о 52 шагах — по числу недель в году. Такая система должна была определить эффективность работы госслужащего. Сам Герман также через блог на Wordpress рассказывал общественности о своей работе.

По собственной инициативе Германом был запущен проект «Поколение Прикамья»: в электронную базу были занесены данные о жителях края и их предках, что позволяло отследить историю жизни нескольких поколений пермяков.

Наибольшую известность Герману принесла инициатива лишить чиновников краевой администрации дверей в кабинетах, шкафов, принтеров и чайников. Такой шаг должен был продемонстрировать открытость госслужащих для друг друга и для посетителей.

В 2012 г. после смены правительства края Герман покинул свой пост. Вскоре он переехал в Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства», которое тогда возглавлял вице-премьер Михаил Абызов. Минувшим летом Герман, вслед за Абызовым, покинул правительство. В декабре 2018 г. Макар Герман, согласно информации с его страницы на Facebook, начал работать в торговом представительстве России в Пакистане.

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, Единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.