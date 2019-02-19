Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию

Компания Splunk сообщила о прекращении деятельности в России. Новые контракты с клиентами она уже не заключает, а обязательства по подписанным договорам она будет исполнять до конца срока их действия.

Побег из России

Американская компания Splunk, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для обработки больших объемов данных, приняла решение о закрытии своего представительства в России прекращении работы в нашей стране. Своих клиентов она уведомила об этом посредством публикации небольшой заметки в собственном блоге. Рассылка соответствующих уведомлений не проводилась, но 14 февраля 2019 г. клиентам компании был закрыт доступ к порталу Splunk.

В 9:00 19 февраля 2019 г. по Москве российский сайт компании был доступен посетителям, но примерно с 14:00 19 февраля 2019 г. происходит автоматическое перенаправление с него на англоязычный ресурс компании. Страницы с описанием предлагавшегося в стране фирменного ПО (Splunk Enterprise, Splunk Cloud и Splunk Light) удалены.

В посте сказано, что Splunk более не планирует продавать свои услуги и ПО клиентам ни напрямую, ни через партнеров, с которыми, вероятно, любые отношения тоже будут прекращены. Заключить контракт на использование продуктов Splunk российские компании более не смогут, но Splunk не планирует разрывать уже имеющиеся соглашения. Обязательства по уже подписанным договорам компания будет исполнять в течение всего срока их действия.

Причины ухода

Принятое решение об уходе с рынка России руководство Splunk никак не объясняет. В публикации в блоге соответствующая информация не приведена, в ней говорится лишь следующее (перевод с английского): «Splunk регулярно проводит оценку того, во что мы инвестируем и на чем фокусируем ресурсы нашей компании. В ходе текущей оценки мы решили, что Splunk больше не будет распространять программное обеспечение и услуги организациям в России, ни непосредственно, ни через партнеров».

Обращение Splunk к российским клиентам и партнерам на английском языке

В список государств, с которыми Splunk не сотрудничает из-за американских санкций, Россия не входит.

Российские клиенты Splunk

За годы своей деятельности в России клиентами Splunk стали многие крупные компании. Еще в официальной презентации, датированной 2012 г., компания называла своими клиентами такие известные организации, как «Лаборатория Касперского», «Эльдорадо», «Лукойл», «Роснефть», банки «Связной», «Уралсиб», оператор связи Yota, Транскредитбанк, «Тиньков кредитные системы» и фонд «Благосостояние». Yota числился в списке клиентов Splunk на русскоязычном сайте вплоть до его закрытия.

Российский сайт Splunk больше не функционирует

С февраля 2019 г. продукты Splunk используются и в ИТ-инфраструктуре золотодобывающей компании «Полюс». Интегратором выступила компания «Крок».

Финансы и будущее Splunk

Закрытие бизнеса Splunk в России также едва ли связано с финансовым положением компании. Основанная в 2003 г., за 15 лет своего существования она открыла свои представительства в более чем 10 странах мира и наняла в штат свыше 3200 человек по состоянию на конец января 2018 г. Прибыль компании по результатам 2018 г. составила $1,271 млрд, на 34% больше в сравнении с результатами 2017 г.

Вернется ли Splunk в Россию в обозримом будущем – неизвестно

Между тем, ход истории Splunk может сильно измениться. В январе 2019 г., по информации Investors.com, аналитик инвестиционного банка RBC Capital Markets Мэтью Хедберг (Matthew Hedberg) высказал мнение о возможности приобретения Splunk компанией Cisco. По его словам, для Cisco это была выгодная сделка, поскольку компания уже давно работает в сфере технологий анализа данных.

В 2017 г. Cisco приобрела компанию AppDynamic со всеми ее наработками за $3,9 млрд. Как отметил Хедберг, основываясь на технологиях Splunk и AppDynamics, Cisco могла бы построить одну из крупнейших в мире платформ анализа и управления данными.