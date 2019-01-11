На мировом рынке ПК сменился лидер
По данным Gartner, лидером на мировом рынке ПК по итогам 2018 г. стала Lenovo, оттеснившая HP Inc. на второе место. В целом на рынке был зафиксирован годовой спад на 1,3%. Аналитики объясняют его дефицитом CPU и вялыми продажами компьютеров в праздники.
Спад на рынке ПК
По итогам 2018 г. глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Это седьмой год подряд, когда на мировом рынке ПК наблюдается спад, считают аналитики исследовательской компании Gartner. Отдельно в IV кв. 2018 г. на мировой рынок было поставлено чуть более 68,6 млн ПК — это на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.
В отчете Gartner учтены настольные ПК, ноутбуки и ультрамобильные премиальные устройства типа Microsoft Surface. При этом не учитываются Chromebook и iPad. Данные носят предварительный характер и относятся к тем ПК, которые поставляются по каналам дистрибуции.
Смена лидера
По итогам 2018 г. лидером мирового рынка ПК по версии Gartner стала китайская Lenovo с общим объемом поставок чуть менее 58,5 млн устройств и долей рынка 22,5%. Вендору удалось нарастить поставки на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Второе место занимает американская HP Inc. с объемом поставок свыше 56,3 млн ПК, долей рынка 21,7% и годовым ростом на 2,1%.
Эти две компании поменялись местами по сравнению с 2017 г., когда на первом месте была HP Inc. с объемом поставок почти 55,2 млн устройств и долей рынка 21%. Lenovo по итогам предыдущего года занимала второе место с объемом поставок на уровне 54,7 млн ПК и долей рынка 20,8%.
В том, что Lenovo удалось выйти на первое место, существенную роль сыграло совместное предприятие китайской компании с Fujitsu, созданное в мае 2018 г., отмечают в Gartner. Компании удалось продемонстрировать двузначный годовой рост на протяжении трех кварталов подряд, несмотря на общую стагнацию рынка.
Катастрофический квартал
Если говорить отдельно о IV кв. 2018 г., то здесь лидером также является Lenovo с объемом поставок более 16,6 млн ПК и долей рынка 24,2%. HP Inc. занимает вторую строчку — за квартал компания поставила на рынок почти 15,4 млн ПК, ее доля в глобальных поставках составила 22,4%. При этом Lenovo по итогам квартала показала годовой рост на 5,9%, а HP — спад на 4,4%.
Аналитики отмечают, что это был тяжелый квартал для HP Inc., которая до этого показывала рост четыре квартала подряд. Продажи компании пошли на спад в большинстве ключевых регионов, кроме Азиатско-Тихоокеанского и Японии. В США по итогам квартала вендор сумел сохранить за собой лидирующую позицию с долей в 33,4%, но годовой спад в поставках при этом составил 7,6%. Lenovo в США заняла по итогам IV кв. 2018 г. третье место с долей рынка 15,2%, но рост поставок при этом составил 23,4%.
Другие компании
На третьем месте по итогам всего 2018 г. находится Dell с объемом поставок 41,9 млн устройств, долей рынка 16,2% и годовым ростом на 5,3%. На четвертом месте находится Apple, которая за год поставила на мировой рынок 18 млн ПК. Доля компании составляет 6,9%, при этом в поставках был отмечен годовой спад на 5%. В 2017 г. Dell и Apple занимали те же строчки в рейтинге.
Пятое место по итогам 2018 г. занимает Acer с объемом поставок более 15,7 млн ПК, долей рынка 6,1% и спадом в поставках на 7,9%. На шестом месте находится Asus, которая поставила на рынок свыше 15,5 млн ПК, заняла долю в 6% и показала годовой спад на 13,5%. Эти компании также поменялись местами по сравнению с результатами 2017 г., когда на пятой строчке находилась Asus с долей рынка 6,8%, а Acer занималась шестую позицию с долей 6,5%.
|Отгрузки в IV кв. 2018 г., тыс. шт.
|Доля рынка в IV кв. 2018 г., %
|Отгрузки в IV кв. 2017 г., тыс. шт.
|Доля рынка в IV кв. 2017 г., %
|Рост IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г., %
|Lenovo
|16 628
|24,2
|15 697
|21,9
|5,9
|HP Inc.
|15 380
|22,4
|16 092
|22,4
|-4,4
|Dell
|10 915
|15,9
|10 763
|15,0
|1,4
|Apple
|4 920
|7,2
|5 112
|7,1
|-3,8
|ASUS
|4 211
|6,1
|4 716
|6,6
|-10,7
|Acer
|3 861
|5,6
|4 726
|6,6
|-18,3
|Другие
|12 710
|18,5
|14 590
|20,3
|-12,9
|Всего
|68 626
|100
|71 696
|100
|-4,3
Источник: Gartner
Все остальные компании поставили на рынок за год в общей сложности почти 53,4 млн ПК. Их доля рынка сократилась с 22,5% до 20,6%, годовой спад в поставках составил 9,6%.
Тенденции на рынке
По словам старшего аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa) во втором и третьем квартале минувшего года на рынке наблюдалось оживление спроса, однако потом наметился спад в связи с дефицитом процессоров (CPU), который негативно отразился на цепочке поставок компонентов.
В результате производители ПК не смогли выполнить в полном объеме заказ бизнеса на обновление корпоративных компьютеров. Аналитики полагают, что спрос на корпоративные ПК будет отложен до 2019 г. — и он будет удовлетворен при условии, что дефицит CPU рассосется.
Также среди тенденций, актуальных для рынка в 2018 г., Китагава отмечает «экономическую неопределенность», сбившую спрос на ПК в некоторых странах. Эта неопределенность затронула в том числе США, где спад спроса на ПК продемонстрировал малый и средний бизнес.
Примечательно также, что перед новогодними праздниками не было ожидаемого скачка потребительского спроса. «Праздничные продажи больше не являются существенным фактором, подогревающим потребительский спрос на ПК», — делает вывод аналитик.
Основным фактором, которому рынок обязан падением, стало именно ослабление потребительского спроса. Если в 2014 г. на потребителей приходилось 49% продаж ПК, то в 2018 г — всего 40%. Стабилизирующим фактором для рынка сейчас является последовательный рост сегмента корпоративных ПК, продиктованный необходимостью менять устройства по мере обновления Windows 10.